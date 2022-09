Lunedì di lacrime per 3 segni zodiacali: la tristezza arriva e non te la togli più

Questo lunedì 19 settembre anche i segni piangono, non solo per il funerale della Regina Elisabetta. La tristezza arriva per 3 segni in particolare. Ecco quali.

Oggi, lunedì 19 settembre, è un giorno triste per il mondo, perché ci saranno le esequie della Regina Elisabetta, ed un pò di tristezza c’è anche nello zodiaco.

L’oroscopo di oggi non può non ricordare questa giornata come una data storica, quella dei funerali solenni della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Oroscopo di lunedì 19 settembre, qualche segno sarà più triste del solito

I nati il 19 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, e il santo protettore è San Gennaro. Oggi infatti si celebra il vescovo e martire cristiano sepolto nel Duomo di Napoli, venerato dagli Italiani ed in particolare dai napoletani.

Coloro che sono nati in questa data hanno molte caratteristiche del segno a cui appartengono, la Vergine. Sono molto precisi, ordinati, non vanno quasi mai fuori dalle righe e sono molto rispettosi; c’è sempre però un risvolto della medaglia con qualche difetto, come tutti del resto, ed una tendenza ad essere poco aperti verso gli altri, dal punto di vista sia relazionale che economico.

Il 19 settembre sono nati alcuni personaggi famosi, come Sara di Vaira, Giancarlo Siani, Giuseppe Saragat, Jeremy Irons, Mariangela Melato e William Golding. In questa data, nel 1783, i fratelli Montgolfier danno vita alla loro invenzione di fronte a re Luigi XVI nei giardini di Versailles: la mongolfiera.

Nel 1926 viene inaugurato lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, mentre nel 1982 appaiono per la prima volta gli emoticon, durante una discussione su come esprimere il proprio stato d’animo on line; il professor Scott Fahlman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da “due punti”, “trattino” e “parentesi tonda chiusa” da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo.

Ma torniamo ai giorni nostri, e a questa data in cui il mondo tra poche ore si fermerà per assistere davanti alla tv al funerale della Regina Elisabetta. In particolare oggi 3 segni avvertiranno più degli altri una certa tristezza.

Il segno dell‘Ariete oggi non riuscirà a trovare il senso di ciò che sta facendo, soprattutto al lavoro, dove sembra che non si arrivi mai ad un punto. I Gemelli vivono una giornata molto difficile dal punto di vista emotivo, per via di alcune situazioni personali delicate, che non riesce ad affrontare a viso aperto. Gli amici dell’Acquario, infine, sentono la tristezza che nasce dalla sensazione di non avere intorno chi li possa comprendere, e provano un senso di solitudine, che però fortunatamente è solo momentaneo.