“L’unico che non ho limonato è lui”, l’ospite mette in imbarazzo la conduttrice

La conduttrice è rimasta senza parole dopo le imbarazzanti parole dell’ospite.

L’ospite del programma televisivo ha dichiarato queste sconcertanti parole: “L’unico che non ho limonato è lui”.

Il ritorno sui grandi schermi dell’attrice è stato davvero sorprendente ed è riuscita a rendere la prima puntata di Verissimo più interessante del solito.

Il racconto dell’attrice televisiva

La vincitrice di Pechino Express 2022, Victoria Cabello, ha ripercorso alla sua maniera una carriera non molto lunga ma ricca di aneddoti piuttosto curiosi, soprattutto quando si è ritrovata alle prese con i divi di Hollywood.

Oltre ad aver ricordato il finto matrimonio con George Clooney al Festival del Cinema di Venezia nel 2003, la conduttrice di origini britanniche ha rivelato di aver avuto alcuni inconvenienti di natura pedestre in occasione dell’intervista a John Travolta, ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2006, quello condotto da Giorgio Panariello e Ilary Blasi.

“Mi era venuto un fungo al piede e, circa due ore fa, mi si era anche staccata un unghia. Fortunatamente, la mia truccatrice mi aveva messo l’Attak, è un miracolo che io abbia ancora l’alluce!”.

L’attrice, successivamente, ha parlato della sua malattia di Lyme che lo ha tenuta lontana dalla Tv per alcuni anni.

“Io sono fan della medicina, ma alcuni dottori mi dicevano ‘Torna a lavorare che ti passa’. Ho avuto febbre costante, artrite reumatoide, problemi di memoria a breve termine. Con Pechino Express ho voluto mettermi alla prova: dopo una malattia così non ti fidi più del tuo corpo“.

Victoria, inoltre, ha rivelato un segreto che ha messo definitivamente in imbarazzo la Toffanin.

“Senti, Silvia, io ti devo confessare una cosa particolare. Te la devo proprio confessare. Tra le tante cose che guardavo quando ero più piccola c’era ovviamente Drive In. Bene, io ero pazza davvero di Pier Silvio. Dov’è adesso Pier Silvio? Allora?! Ho limonato chiunque e l’unico che non ho limonato è lui. Non si può toccare? Nemmeno una gag? Secondo me la Toffanin adesso mi aspetta qui fuori per farmela pagare”.

La risposta della Toffanin, ovviamente, non si è fatta attendere.

“No, adesso Pier Silvio è a casa o al lavoro! No lui non lo puoi limonare, lascialo stare. Nemmeno una gag, al massimo con la mano davanti!”.

Victoria Cabello è nata a Londra il 12 marzo 1975 ed è cresciuta a Valsoda, in provincia di Como. Inoltre, l’attrice ha frequentato alcuni corsi di recitazione presso il CTA di Milano, città dove si è trasferita all’età di 20 anni.