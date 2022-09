Tragedia sfiorata in strada: la ragazza si è salvata per pochi secondi

Una ragazza è rimasta terrorizzata dalla vicenda, ma per fortuna la tragedia non si è concretizzata per pochi secondi.

La vita della giovane ragazza si stava spegnendo, ma fortunatamente la vicenda non ha avuto effetti drammatici.

La 19 enne, infatti, si è salvata per questione di attimi ed è rimasta incredibilmente incolume dall’accaduto.

Tragedia sfiorata per una ragazza

Una ragazza di 19 anni, sabato pomeriggio a Bracciano, si è vista precipitare sul cofano un albero, mentre era alla guida della sua auto. Per fortuna, la giovane è rimasta illesa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Circumlacuale, la strada che si snoda lungo le rive del lago. La giovane donna stava guidando quando, a causa delle forti raffiche di vento, uno degli alberi lungo carreggiata è crollato. Infatti, tronco e rami sono piombati sul cofano e, se fossero caduti un istante più tardi, avrebbero potuto infrangere il parabrezza o schiacciare il tettuccio, ferendo anche gravemente la diciannovenne.

I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e si sono occupati di rimuovere l’albero e successivamente l’auto dalla strada. La via è rimasta chiusa sino al termine delle operazioni di soccorso. La ragazza, pur sotto choc, non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Sempre sabato pomeriggio, un altro albero è crollato su un’auto, questa volta parcheggiata, in via Casilina, all’altezza di largo Galeazzo Alessi. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

La caduta di alberi o di grossi rami è un evento abbastanza frequente in caso di maltempo, soprattutto in caso di forte vento o piogge abbondanti. La scarsa manutenzione delle autorità locali lo ha fatto diventare un avvenimento abituale. La domanda che ci siamo sempre posti é: se l’albero cade su un’automobile chi paga i danni?

Certamente, l’assicurazione del proprietario è esente dal pagamento, a meno che non abbia attiva una polizza che copre anche gli eventi atmosferici, solitamente piuttosto rara. In linea di principio, vale la responsabilità del proprietario dell’area sulla quale si trova l’albero caduto, o dal quale si è staccato il ramo.

L’articolo 2051 del Codice civile stabilisce: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Quindi se un albero cade su una strada urbana, il responsabile è il Comune, al contrario, in caso di strada extraurbana, risarcisce l’ente gestore (la regione, la provincia oppure l’Anas). Se invece l’albero si trova in un’area privata, la responsabilità è del proprietario.