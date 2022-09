Peli del cane, il metodo definitivo per farli sparire dai vestiti c’è

Il nostro cane spesso lascia in casa e sui vestiti i suoi peli, ma un metodo per farli sparire dai vestiti esiste. Vediamo come fare.

Gli animali sono i nostri migliori amici, e ci riempiono la vita di gioia e tanto affetto, ma un piccolo effetto “collaterale” c’è: i peli che lasciano per casa. Niente paura però, il rimedio esiste.

Sono milioni le persone in tutto il mondo che hanno deciso di vivere con un animale, e al primo posto fra gli animali domestici più presenti nelle nostre case ci sono i cani ed i gatti.

Peli del cane sui vestiti, stop al problema

Vivere con un animale è davvero una scelta che fa bene a tutti, ma il problema dei peli che si attaccano sui tessuti di arredo e soprattutto sui vestiti, è spesso difficile da gestire, soprattutto se qualcuno dei componenti della famiglia soffre di particolari allergie.

La maggior parte degli animali, tra cui i cani, perdono il pelo in particolar modo in determinati periodi dell’anno, ovvero hanno la classica muta del pelo – un fenomeno fisiologico e normale nell’animale, per prepararsi ai periodi più freddi. In genere la muta primaverile dura poco più di due mesi, ma varia anche da razza a razza.

I Chihuahua, Beagle e Pastori Tedeschi sono fra le razze che presentano un ricambio maggiore del manto, ma a contribuire alla quantità di pelo che si perde ci sono anche altri fattori – come il luogo in cui vive ed il suo stato di salute.

Per togliere i peli del cane dunque, è necessario anzitutto fornirsi di una spugna da doccia, di quelle che si possono acquistare a pochi euro in qualunque negozio di casalinghi. La spugna dovrà essere inserita all’interno del cestello della lavatrice insieme ai panni sporchi da lavare, ed iniziare normalmente il programma di lavaggio previsto.

La spugna, grazie al suo particolare materiale, attira i peli e li incastra al suo interno, ed il bucato resterà pulito. Per eliminare invece i peli del nostro amico a quattrozampe dai tessuti dell’arredamento di casa, un consiglio è usare i guanti in gomma inumiditi; quelli classici per lavare i piatti vanno benissimo, ma in commercio esistono dei guanti in silicone con appositi inserti posizionati sul palmo proprio per incastrare i peli dell’animale.

Altri metodi importanti ed utili sono sempre quello, primo fra tutti, di passare quotidianamente un aspirapolvere con la bocchetta su tutti i tessuti, o in alternativa di utilizzare i classici rulli adesivi (una buona alternativa allo scotch, che in casi estremi risulta un buon metodo, ma che va bene per piccole superfici).