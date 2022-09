Tutti i trucchetti per scegliere il giusto colore di fondotinta on line

Scegliere online il fondotinta non sempre è facile, ma ecco alcuni trucchetti per non fare errori e spendere soldi inutilmente.

Il fondontinta è un elemento del makeup irrinunciabile, ma difficile da scegliere in base al nostro incarnato. Per evitare sbagli prima di acquistarlo, ecco alcuni segreti.

Ogni trucco che si rispetti passa per una cosiddetta “base”, ovvero i prodotti che servono per preparare la pelle al makeup e dare appunto la base al colore del viso.

Fondotinta online, ecco come sceglierlo

La guru del trucco sul web, Clio, ha stilato una lista dei consigli e segreti per fare l’acquisto mirato riguardo il fondotinta per il nostro trucco.

Il team di ClioMakeUp offre i consigli più adatti alla scelta del fondotinta, poiché sono specialisti nella vendita e consulenza online di prodotti per la bellezza. Ultimamente, come molti sanno, Clio ha lanciato la sua linea di prodotti per il makeup, tra i quali spicca il fondotinta della linea OhMyLove ClioMakeUp, disponibile ben 30 colorazioni, proprio per assicurare la scelta adatta ad ogni tipo di pelle.

Il team consiglia anzitutto di mettere in pratica un accorgimento, gratuito tra l’altro nella maggior parte dei casi, che è davvero di grande aiuto nella scelta: farsi consigliare direttamente dai consulenti del marchio che si sta scegliendo, o comunque affidarsi al sito ufficiale dove trovare le indicazioni più adatte. Sempre online esistono dei siti specifici per trovare la giusta tonalità, basta inserire il nome e il numero del prodotto, e leggere tutte le informazioni e recensioni.

Il web può aiutare anche attraverso la visualizzazione di diverse immagini, o anche foto di swatch del prodotto, soffermandoci su incarnati simili al nostro. Stessa cosa riguarda i video, su Youtube ce ne sono molti – se ci pensiamo, proprio Clio anni fa ha iniziato così!

Un trucco interessante è “cercare il nome del fondotinta che usiamo insieme alla parola “dupes” che significa “copie, doppioni”, in questo modo saremo in grado di vedere quali sono i prodotti che gli assomigliano in texture e finish, oltre che per la nuance. Possiamo anche fare il procedimento inverso, cercando tra i dupes del fondotinta che vogliamo comprare se dovesse comparire il nostro match perfetto“. Clio consiglia anche di usare la parola “comparison”, confronto.

Ma se nonostante tutto, avete già effettuato l’acquisto di un fondotinta che però non è quello che volete, il consiglio degli esperti per non doverlo buttare o regalare, è di giocare mischiando con altri prodotti, per raggiungere la nuance più vicina alla nostra; l’importante è ricordare di mischiare due prodotti di consistenza simile.