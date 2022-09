William e Harry, divisi anche sui cognomi dei figli: nessuno lo sapeva

I figli di William e Harry, nipoti della Regina Elisabetta II, hanno cognomi diversi, ma in pochi lo sanno. Eccoli svelati.

Oggi il mondo intero ha dato il suo addio in una cerimonia solenne alla Regina Elisabetta II d’Inghilterra, morta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre.

La giornata di oggi passerà alla storia, e sarà ricordata come il giorno in cui il mondo si è fermato per dare l’ultimo saluto alla sovrana dei record.

William e Harry, i figli hanno cognomi diversi

Il funerale della nonna Elisabetta ha riunito per pochi giorni, per gli inevitabili impegni da protocollo, i fratelli Harry e William, che come raccontano le cronache non sono più vicini come una volta, non solo fisicamente.

Harry d’Inghilterra, dopo il matrimonio con l’ex attrice americana Meghan Markle, si è trasferito oltreoceano assieme alla consorte e ai due figli Archie e Lilibeth Diana, e da allora tra interviste e rumors, il più piccolo dei due figli di Re Carlo e Diana Spencer ha preso le distanze dalla casa reale e le sue regole.

Ma c’è un particolare emerso in pochissime occasioni, e che riguarda nello specifico i cognomi dei figli dei due nipoti di Elisabetta II. In pochi sanno, infatti, che i figli di William e Kate hanno un cognome diverso da quello dei figli di Harry e Meghan, e che è una decisione presa molti anni fa dalla stessa Regina Elisabetta.

William e Harry da bambini usavano il cognome Wales in riferimento al titolo del padre Carlo, il principe di Galles, ma fino al momento del matrimonio. Quando infatti William, il primo dei due fratelli, si è sposato con Kate Middleton, nel 2011, ha cambiato cognome in Cambridge – il nome dell’omonimo ducato conferito alla coppia dalla Regina Elisabetta.

Harry e Meghan, al momento delle nozze nel 2018, hanno ricevuto invece il titolo di duchi di Sussex. La regola stabilita dalla Regina Elisabetta risale al 1960, e prevede che i discendenti del monarca regnante che sono senza titoli reali prendono il nome Mountbatten-Windsor, per distinguere la linea di discendenza diretta dall’altra, ovvero tra chi sarà erede al trono ed il resto della famiglia reale.

E quindi, come spiega ufficialmente il sito della casa reale, “I discendenti della regina, diversi da quelli definiti altezza reale, con il titolo di principe/principessa, o discendenti femminili che si sposano, avrebbero portato il nome di Mountbatten-Windsor”. Ciò significa che George, Charlotte e Louis hanno il cognome Cambridge, mentre i figli del principe Harry e Meghan Markle, Archie Harrison e Lilibet Diana, hanno preso il cognome Mountbatten-Windsor.