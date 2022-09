Beautiful, anticipazioni: la coppia più amata torna insieme

Le nuove puntate di Beautiful con le anticipazioni che arrivano direttamente dall’America promettono scintille con Thomas che non ha dimenticato Hope, Sheila che vuole incontrare Finn e il nipote Hayes e amori che ritornano in grande stile.

La trama per le prossime puntate rivela che Sheila Carter vuole rivedere assolutamente Finn e Hayes, questo diventa praticamente un chiodo fisso e quindi farà di tutto per arrivare a compiere quello che desidera così ardentemente.

Thomas Forrester invece si renderà conto che il suo amore non è passato del tutto, che c’è ancora qualcosa per Hope Logan e quindi ci sarà una profonda crisi.

Anticipazioni Beautiful

Deacon intanto avrà molte difficoltà perché sentirà di non poter gestire la questione Sheila e nello specifico tutte quelle che sono le sue follie. La situazione si fa sempre più difficile e articolata e alla fine questa sceglierà addirittura di spiare in gran segreto Finn e Hayes.

Sharpe invece proverà a fermare i propositi negativi. Brooke si darà da fare per organizzare una cenetta romantica con Ridge per dichiarare tutto il suo amore. Tuttavia Steffy, capite le intenzioni, farà di tutto per sabotare la questione perché non ammette che il padre possa stare con la donna ma vuole che stia con Taylor.

Ridge alla fine capirà quello che sta accadendo e quindi giustamente chiederà ai figli di non intromettersi e di lasciargli vivere la vita che desidera e soprattutto di amare chi vuole. L’uomo quindi difenderà la moglie soprattutto quando Thomas inizierà ad avere un comportamento negativo nei confronti della donna.

Wyatt e Liam invece resteranno senza parole pe rla scenata di Ridge nei confronti di Brooke. Ovviamente sarà proprio per questo che le persone capiranno che c’è molto di più. Proprio in un’occasione particolare dimostrerà di avere una particolare sintonia con una donna e quindi si potrebbe sospettare la nascita di una nuova storia d’amore.

Hope dal canto suo andrà contro Thomas, nello specifico per aver aiutato la sorella a rovinare l’appuntamento di Brooke e Ridge. Ci saranno problemi anche per la custodia di Douglas con una battaglia legale in corso molto pesante per tutti. Thomas alla fine dovrà fare i conti con Logan che lo accuserà di approfittare della situazione del piccolo per i suoi scopi personali. Il giovane Forrester alla fine è ancora adirato con la sua ex e questo è abbastanza evidente purtroppo e quindi porterà ad un bel po’ di problemi anche negli episodi futuri.