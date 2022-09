I cellulari hanno rivoluzionato la storia, ed ora un’altra rivoluzione è in atto in ambito di smartphone. In America è già iniziata.

E’ l’accessorio al quale la maggior parte delle persone non può più fare a meno, sia per lavoro che per la vita privata.

Spesso ci sentiamo dire “ma come si viveva prima che arrivasse il cellulare?”, e la risposta lascia quasi di stucco le nuovissime generazioni.

Cellulari, in America spariscono gli slot per le sim

La rivoluzione è già in atto negli Stati Uniti, e ci si chiede se arriverà anche in Italia. La novità riguarda i nuovi modelli di iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max.

Le riviste specializzate hanno dato la notizia presentando la nuova gamma di iPhone 14 – composta da iPhone 14 da 6,1 pollici, iPhone 14 Plus da 6,7 ​​pollici, iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici – che aveva aperto al pre-ordine dal 9 settembre, in vista del lancio il 16 settembre.

Come sappiamo l’Iphone è uno degli smartphone più famosi e acquistati del pianeta, ed ogni nuovo modello è atteso col fiato sospeso da milioni di utenti. Ora la notizia è ufficiale: chi acquista un iPhone 14 negli Stati Uniti, non troverà lo slot per le schede sim. Se ne parlava da tempo, ma ciò che ha provocato molte critiche è il fatto che si sia già arrivati alla rivoluzione senza la transizione graduale prevista.

Molti utenti sono contrariati, poiché questo significa che gli americani che posseggono un iPhone 14, dovranno tutti dotarsi di una eSim presso uno dei gestori statunitensi che la supporta, pena doversi sobbarcare il costo del roaming, in caso di viaggi all’estero. Finora, infatti, per evitare i costi del roaming, la cosa più facile era acquistare una scheda sim con un gestore locale, ed inserirla nello slot del proprio cellulare. Ora ciò non sarà possibile, se non utilizzando un altro smartphone che abbia ancora lo slot per inserire le sim fisiche.

Dunque agli americani che hanno il nuovo modello iPhone potranno solo utilizzare le nuove eSIM, non coperte tra l’altro, ancora da tutti i gestori telefonici. Dall’altro lato Apple, nell’evento di presentazione del nuovo gioiello di casa, ha spiegato i grandi vantaggi delle eSIM, primo fra tutti il massimo rispetto per l’ambiente grazie all’eliminazione delle sim fisiche.

Inoltre Apple ha spiegato che questo nuovo modo di intendere le sim, aiuterà l’esperienza dell’utente su alcuni aspetti fondamentali e spesso problematici nella gestione della propria utenza, come il trasferimento della stessa da un dispositivo all’altro, ma soprattutto la possibilità di memorizzare anche più numeri di eSIM, in modo da utilizzare solo quella necessaria in un determinato contesto.