Finalmente è arrivata anche a scuola, ma non tutte le bambine potranno vederla

E’ iniziata la scuola, ed una novità dedicata alle più piccole è arrivata proprio per l’inizio dell’anno scolastico, ma vediamo se davvero è per tutti.

Da pochi giorni è iniziato un nuovo anno per tutti gli studenti, grandi e piccoli, e come sempre sono tante le cose da fare e non solo.

L’estate è finita e le scuole sono iniziate! Come sono andati i primi giorni di questo rientro? Emozioni contrastanti sicuramente, specialmente per chi lascia un ciclo e ne apre un altro.

Back to School, la nuova linea scuola di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è ovunque, dicono in molti, per sottolineare le continue idee che sforna l’imprenditrice digitale più famosa del mondo. E non hanno torto, perché è proprio online che l’influencer ha di nuovo fatto centro, con la linea dedicata al materiale scolastico.

Il nome di Chiara Ferragni è una garanzia di successo, potremmo dire che tutto ciò che tocca diventa oro. La moglie di Fedez, mamma di Leone e Vittoria, continua a sfornare progetti che portano il suo marchio Chiara Ferragni Brand.

E proprio in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’influencer italiana più famosa del mondo ha lanciato la sua linea di materiale per la scuola griffato, in collaborazione con il marchio storico Pigna. La linea prende il nome di Back To School (Ritorno a scuola), ed è disponibile nelle cartolerie e ovviamente online, sul sito ufficiale della Ferragni.

Ma come spesso accade alla nota influencer, i prodotti della linea sono già andati a ruba in moltissime librerie, e la pagina del sito presenta molti “Sold Out” sotto alcuni dei 77 prodotti della collezione dedicata alla scuola. I prodotti, che riportano i prezzi in vista sul sito, sono in linea con l’importanza e l’esclusività del brand, e risultano in media abbastanza accessibili (a ognuno chiaramente il suo parametro di giudizio).

I quaderni, ad esempio, partono dai 2,30 fino a quelli a spirale a 5,90 euro; gli astucci colorati con l’iconico occhiolino del brand costano 27,90 e i diari/agenda vanno dai 17,90 ai 24,90. La linea prevede anche cartelline, gomme da cancellare, penne colorate, temperini, set di matite e righelli. I prodotti sono amatissimi per la varietà di scelta disponibili, sia per i colori che per quanto riguarda le copertine – alcune con il semplice simbolo dell’occhio, altre a tema sneakers, e la simpaticissima riproduzione disegnata della Ferragni in compagnia della sua cagnolina Matilda (il bulldog francese che ha compiuto quest’anno 12 anni).