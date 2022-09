Harry e Meghan, ora è ufficiale: la prova dell’addio definitivo sotto gli occhi di tutti

In questi giorni Harry e Meghan sono sempre più sotto l’occhio del ciclone, ma ora c’è l’ufficialità della notizia.

Ieri il mondo si è fermato per le solenni esequie della Regina Elisabetta, e gli occhi sono stati puntati sulla coppia, che si è distaccata ultimamente dalla famiglia reale.

Sono giorni tristi per l’Inghilterra, con la morte della sovrana che i sudditi hanno seguito ed amato per ben 70 anni di regno.

Harry e Meghan, i figli non saranno HR

I Sussex, dopo il matrimonio reale nel Castello di Windsor e la nascita del piccolo Archie, hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, patria di Meghan Markle.

Harry e Meghan hanno preso le distanze sin da subito nei confronti della vita reale, e i rapporti sono diventati più freddi con il passare del tempo. La coppia ha rilasciato in America alcune interviste – prima tra tutte con Oprah – che hanno messo un punto su molte questioni, e dove i coniugi hanno criticato la famiglia reale.

I rapporti tra i due figli di Carlo e Diana, William e Harry, da sempre molto forti, hanno subito i contraccolpi di questo cambio di direzione da parte del minore dei nipoti di Elisabetta. I fratelli sono apparsi di nuovo insieme, in compagnia delle rispettive mogli, in occasione della morte della Regina, avvenuta lo scorso 8 settembre.

Harry e Meghan erano stati invitati alla cena della vigilia del funerale della sovrana, organizzata da Carlo a Buckingham Palace per accogliere i capi di stato e i regnanti giunti a Londra per la cerimonia, salvo poi veder ritirato lo stesso invito. La spiegazione ufficiale è stata data dal Telegraph, che ha raccontato in esclusiva che “i Sussex sono stati disinvitati in quanto, formalmente, non più working royals”.

Ma la coppia si vocifera che sia “furiosa” anche per il fatto che i loro due figli, Archie e Lilibet, prenderanno il titolo di principe e principessa, ma senza acquisire il titolo di Sua Altezza Reale. Il Sun riporta che Harry e Meghan si sono opposti fortemente alla decisione, perché preoccupati dal fatto che priverebbe i due figli della scorta garantita alle altezze reali.

Quello che fa pensare ad uno strappo voluto dai reali nei confronti della coppia, è il fatto che le figlie del principe Andrea, Eugenia e Beatrice, abbiano invece preso il titolo di altezze reali. Le esclusioni nei confronti di Harry e Meghan dunque continuano, e in molti si chiedono se sia per questo motivo che ieri durante l’inno “God Save the King“, nel corso della cerimonia del funerale solenne della Regina, Harry è rimasto in silenzio.