“Ho avuto momenti di difficoltà”: la dolorosa confessione della stella

La star internazionale ha rivelato di avere un segno sul suo corpo, ormai integrante di sé.

La scioccante dichiarazione della famosa attrice ha fatto preoccupare tutti i suoi fan e milioni di persone di tutto il mondo.

La donna ha parlato della propria vita senza nessuna remora, come se non fosse già un’attrice ormai affermata sia in Europa sia negli Stati Uniti.

L’attrice rivela un particolare segreto

Clare Dunne, 33 anni, ha voluto rivelare a tutti i suoi fan un segreto nella sua vita. Infatti, l’attrice irlandese non ha ascoltato chi le consigliava di togliere chirurgicamente la voglia sotto l’occhio sinistro, ma ha dato retta all’insegnante che la spronava ad essere più sicura di sé.

“Ho avuto momenti di difficoltà all’inizio della carriera, ma è una parte del mio viso, se la nascondessi, nasconderei la mia vera anima“. Queste sono le dichiarazioni di Clare.

Recentemente, la donna ha vinto il premio di migliore attrice all’Ifta, gli Oscar irlandesi.

“Mi sembra di aver vinto una lotteria. Non so come venga percepito in Italia, ma in Irlanda è un premio molto prestigioso, sia perché dato da una giuria internazionale di addetti ai lavori, sia perché sottolinea la nostra appartenenza all’Unione Europea e al suo cinema, quello che mi ha formato. E poi, senza l’Inghilterra, in lingua inglese ci siamo rimasti solo noi irlandesi e i maltesi!“.

Anche il resto del mondo, si è accorto delle qualità eccelse dell’attrice. Infatti, la Marvel l’ha voluta nel team dei cattivi di Spider-Man: Far From Home (2019), Ridley Scott nel cast di The Last Duel (2021) mentre la Berlinale, lo scorso febbraio, l’ha nominata tra le stelle emergenti del cinema europeo.

“Le tappe principali nella mia vita sono state due: la prima è quando, a 12 anni, mi resi conto che avevo finalmente una risposta di cui ero convinta alla domanda: “Cosa ti piacerebbe fare da grande“. E risposi così: “Raccontare storie ai miei amici e farli ridere“. Entrai a far parte di un gruppo di teatro dove improvvisavano, scrivevano, cantavano canzoni e facevano sketch. Era quello che cercavo. Dopo il liceo ho deciso di iscrivermi al Royal Welsh College of Music and Drama di Cardiff, in Galles, dando così inizio, ufficialmente, alla mia carriera di attrice“.

“La seconda riguarda invece La vita che verrà: Herself. Senza questo film non sarei qui, mi ha aperto tante porte, anche come sceneggiatrice. E dire che questo secondo ramo della mia carriera è nato da un grande senso di frustrazione“, conclude l’attrice.