Martedì da brividi per 3 segni: occhio ai primi freddi

Martedì da brividi per 3 segni zodiacali, che a causa dei primi freddi rischiano di starnutire un bel pò!

La metà di settembre è superata, e le temperature afose che hanno resistito fino a pochi giorni fa, sembrano un brutto ricordo.

L’oroscopo di questo martedì 20 settembre parla infatti di sbalzi di temperature, con giornate che ci fanno passare dal giacchetto alle maniche corte.

Oroscopo di martedì 20 settembre, starnuti in vista per 3 segni

I nati il 20 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo Protettore è Sant’Agapito. Chi è nato oggi ha le caratteristiche tipiche del segno della Vergine, come la praticità, il senso dell’organizzazione e della precisione, ed un grande fiuto ed intelligenza che ne fa un ottimo leader.

Ci sono però anche dei piccoli difetti da considerare, come l’essere troppo oppressivo con chi hanno intorno, a causa della necessità di continuo controllo tipico del suo segno. In amore anche rischia spesso di risultare giudicante, e poco passionale.

Il 20 settembre sono nati alcuni personaggi noti, come Loredana Bertè, Asia Argento, Sophia Loren, Mia Martini, Belen Rodriguez e Nazario Sauro. Ma torniamo ai nostri giorni, e vediamo per questo martedì di settembre cosa ci dicono le nostre amiche stelle. In particolare 3 segni zodiacali oggi potrebbero risentire degli sbalzi di temperature di questi giorni.

Il primo segno ad alzarsi con qualche fastidio e qualche brivido è il segno del Toro, che sta risentendo come molte persone del passaggio brusco dal caldo al fresco, soprattutto nelle prime ore della mattina. Andare al lavoro con il giacchetto è ora un’esigenza, ma se vi dimenticate…gli starnuti sono dietro l’angolo!

Necessita di un bel pò di Vitamina C chi è nato in Bilancia, che in queste ore sta risentendo di qualche difficoltà nei rapporti personali, e non ha l’umore a mille; e come sappiamo, spesso al calo di umore coincide un calo di difese immunitarie. Sarà per questo, o perché state troppo in mezzo alle correnti in casa?

Gli amici del Capricorno, infine, devo andarci cauti oggi, perché la Luna è in opposizione, e quindi è meglio stare attenti a non esagerare e a non stancarsi, anche nelle discussioni personali o lavorative. Il cambio di stagione vi sta già mettendo a dura prova, con stanchezza che si accumula a un principio di raffreddore. La mattina vi alzate un pò chiusi, quindi è bene stare attenti all’alimentazione, e mangiare molta frutta e verdura, ricche di vitamine.