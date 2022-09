Se hai questi sintomi, vai subito dal ginecologo, potrebbe non essere ciò che pensi

Alcuni disturbi per le donne spesso non sono subito chiariti, ma se hai questi sintomi è bene andare subito dal ginecologo per un controllo.

La salute della donna in ambito ginecologico è molto importante e delicata, le campagne di prevenzione sono molteplici, ed è fondamentale non trascurare alcuni sintomi.

La donna da sempre deve fare particolarmente attenzione alla cura e alla prevenzione delle malattie genitali, e in generale alle abitudini da alcuni punti di vista.

Clamidia, ecco come si manifesta

Quando parliamo di salute, è importante sempre ricordarsi che un grande ruolo lo giocano le abitudini e gli stili di vita.

Parlando della donna, e della sua sessualità, esiste il rischio come sappiamo delle patologie trasmissibili, che portano a fastidi e infezioni importanti. Ne ha parlato la dottoressa Annamaria Baggiani, Responsabile del Servizio di Infertilità Femminile e Procreazione Medicalmente Assistita di Humanitas Fertility Center, spiegando che tra le patologie sessualmente trasmissibili più comuni figura la clamidia.

La clamidia è un’infezione dell’apparato urogenitale provocata dal batterio Chlamydia Trachomatis e si trasmette principalmente attraverso i rapporti sessuali non protetti, che interessa in percentuale più alta il genere femminile tra i 20 e i 24 anni.

Il problema più grande, è che questa patologia spesso viene sviluppata “silenziosamente”, ovvero in modo asintomatico, mentre se si manifesta le pazienti donne presentano irritazione, bruciore alla minzione e secrezioni vaginali muco-purulente, dolore spontaneo sovrapubico e addominale o durante i rapporti; è possibile anche il verificarsi di perdite di sangue intermestruali. Nei pazienti di sesso maschile i sintomi sono molto simili e prevedono intenso bruciore alla minzione e secrezione continua biancastra dal pene.

Una volta appurata la patologia, attraverso il test che indicherà lo specialista a cui vi dovrete rivolgere, si provvede alla cura, che prevede generalmente un ciclo di antibiotici – doxiciclina o azitromicina, o, in caso di allergie o gravidanza, amoxicillina o eritromicina.

Il rischio principale però, è proprio la mancanza di sintomi, che può portare l donne allo sviluppo di “una malattia infiammatoria pelvica con sindromi aderenziali accompagnate a danno tubarico”, che può provocare infertilità, così come negli uomini che sviluppano un’infiammazione delle vie seminali. Una complicanza della clamidia che spiega la dottoressa, e che in pochi conoscono, è rappresentata dall’artrite reattiva, un’infiammazione delle articolazioni e dei loro collegamenti con i tendini.

Da non dimenticare, infine, che la clamidia si può trasmettere anche tra madre e neonato al momento del parto, con un rischio di sviluppo di polmonite e congiuntivite per il bambino. Il primo consiglio per prevenirla, e non solo in questo caso, è sempre quello di avere rapporti sessuali protetti.