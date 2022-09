Vince premio record nel famoso programma tv ma non ha mai visto un euro

Dario Di Mario vinse un premio record in tv, tuttavia quei soldi ad oggi non li ha ancora visti e c’è una causa in corso.

L’uomo di Terracina vinse 368 mila euro nel corso de I Soliti Ignoti su Rai 1, il famoso programma condotto da Amadeus aveva dato seguito ad una cifra veramente importante. Però qualcosa è andato storto, i soldi sono congelati e il vincitore non ha visto ancora nulla.

Pare che ci sia in corso un procedimento penale. La segnalazione sarebbe nata da un provato che avrebbe esposto in modo segreto quello che stava accadendo.

Premio record congelato

Un cittadino ha presentato una violazione formale del gioco asserendo che Di Mario aveva violato le regole. La denuncia sarebbe stata presentata da Giovanni Stefanelli. Le autorità hanno indagato e ci sarebbe una causa in corso proprio con questa persona. Il pm avrebbe richiesto l’archiviazione del tutto ma Stefanelli si sarebbe opposto e quindi quei soldi ad oggi sono ancora bloccati.

Una vicenda a tratti paradossale, oggi si attende la decisione del gip. Dopo due anni quei 368 mila euro, una delle cifre più alte mai vinte, non sono stati ancora incassati dal legittimo vincitore e la faccenda è ancora aperta.

I giochi tv sono molto suscettibili di cambiamenti vari ed eventuali ma in questo caso il ritardo non dipende tanto dalla produzione quanto da una questione effettivamente di tipo legale a cui purtroppo non c’è rimedio se non seguire l’andamento del processo e aspettare che finisca prima di poter poi incassare il tutto. Certo, sicuramente il vincitore ha l’amaro in bocca perché questa questione è rimbalzata anche su tutti i media.

Non è però stato reso pubblico il motivo di questo procedimento legale in atto tra i due quindi non si conoscono i contorni della vicenda né la possibilità di evoluzione e le tempistiche. Sicuramente ci stanno lavorando ma potrebbe volerci molto tempo prima che qualcosa possa cambiare.

Il problema nella fattispecie è che il concorrente non ha dichiarato al programma che era presente questa pendenza legale. I processi vanno dichiarati e quindi la situazione andava chiarita prima, probabilmente impedendo proprio la possibilità di partecipare al gioco stesso. Quindi in base a quello che sarà l’evolversi del tutto, potrebbe anche essere operata la scelta di annullare la vincita. Il giudice ora dovrà esprimersi sulla vicenda, la Rai nel 2020 sospese il pagamento asserendo ingiustificate le spiegazioni del concorrente stesso sulla questione del procedimento penale in atto.