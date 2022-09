WhatsApp, la novità impensabile: tra poco potrebbe arrivare anche in Italia

Su WhatsApp sta accadendo un fatto impensabile fino a poco fa, che ora potrebbe succedere anche in Italia.

WhatsApp è ormai parte della nostra quotidianità, sembra infatti non poter più comunicare senza la famosa app di messaggistica.

Il sito specializzato Mashable.com ha spiegato nel dettaglio un nuovo servizio lanciato da WhatsApp che ha davvero sorpreso moltissimi.

WhatsApp, la app si ispira a WeChat

La app di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo, ha già lanciato una novità che potrebbe a breve arrivare anche in Italia. Vediamo di cosa si tratta.

Il modello a cui si ispira la app è WeChat. Infatti, grazie a una partnership con JioMart, società di e-commerce indiana, WhatsApp darà la possibilità agli utenti di sfogliare direttamente dall’app l’intero catalogo di generi alimentari di JioMart e fare la spesa direttamente dalla chat, fino ad arrivare all’acquisto, e senza mai uscire dalla app.

Meta ha confermato sul blog aziendale ufficiale che “L’esperimento JioMart su WhatsApp rivoluzionerà il modo in cui milioni di aziende in tutta l’India si connettono con i propri consumatori, apportando semplicità e convenienza senza precedenti all’esperienza di acquisto. Gli utenti in India possono iniziare a fare acquisti su JioMart tramite WhatsApp semplicemente inviando ‘Ciao’ al numero dedicato“.

WeChat è la app conosciuta come “tuttofare”, perché sulla piattaforma gli utenti possono fare transazioni, prenotare delivery, combinando la messaggistica base alle funzioni di e-commerce e social network. I cinesi tramite la app prenotano visite mediche, pagano bollette e l’affitto, e molto altro.

Marshable però specifica che “A causa della sua ubiquità, WeChat è apparentemente impossibile da replicare nella sua interezza. Niente, incluso iMessage di Apple, Facebook Messenger e la stessa WhatsApp, può competere con il mondo creato da Tencent in Cina“, e forse per questo Zuckerberg per il suo esperimento vorrebbe partire dall’India, “il mercato hardware e software degli smartphone è tra i più dinamici al mondo. In anni in cui praticamente ogni grande nazione ha visto scendere la percentuale di persone che acquistano dispositivi e servizi, l’India ha vissuto, secondo i dati di IDC, solo un -1% nella prima metà del 2022 rispetto al 2021 nell’acquisto di smartphone e un sostanziale equilibrio nel download di app per iOS e Android nello stesso periodo (Statista)”.

Nel 2021 l’applicazione per la messaggistica istantanea WhatsApp ha contato 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi, in oltre 180 paesi del mondo. WhatsApp è nata nel 2009, e dal 2014 è stata acquistata da Meta, la società che controlla anche Facebook, di proprietà di Mark Zuckerberg.