Blanco, la notizia spiazza tutti: la star della musica cambia strada

La notizia ha sorpreso tutti, fans e media, ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta del cantante Blanco, star della musica italiana.

Il cantante ha chiuso il trionfante “Blu celeste tour” con l’ultima data di Milano, dove ha chiamato sul palco la mamma Paola e la fidanzata Martina.

Si è concluso all’Ippodromo Snai di Milano, il tour da record di Blanco, il cantante che ha trionfato in coppia con Mahmood all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Brividi”.

Blanco sarà ufficialmente testimonial di Calvin Klein

All’anagrafe è Riccardo Fabbriconi, ma per tutti è Blanco, il cantautore e rapper bresciano che sta spopolando in Italia e non solo.

La carriera del giovane diciannovenne è esplosa in pochissimo tempo, nel 2021 quando è salito alla ribalta con le hit “Mi fai impazzire”, “La canzone nostra”, ed il primo album “Blu Celeste”, che ha dato anche il nome al tour trionfale appena concluso. Il trionfatore, insieme a Mahmood, al 72º Festival di Sanremo con il brano “Brividi”, ha conquistato giovani e meno giovani, che ormai cantano a memoria le sue canzoni più famose.

Blanco si è sempre distinto anche per il suo look, e per questo il famoso marchio di moda Calvin Klein lo ha nominato nuovo testimonial. Come raccontato dalla rivista GQ, la campagna di Calvin Klein che vede protagonista il cantante italiano, riprende lo stile anni Novanta, con i pezzi della nuova collezione – i 90’s Loose Jeans in nero abbinati ai pantaloncini Standard Logo Shorts in grigio, la maglia Slim Sheer Knit Jumper e i 90’s Straight Jeans in bianco.

Blanco ha commentato con grande felicità la scelta di fare da testimonial per l’iconico marchio “La collaborazione con Calvin Klein mi ha permesso di vedere per la prima volta New York, è stata la mia prima esperienza oltreoceano ed è stato incredibile partecipare all’energia e al dinamismo di questa città. Calvin Klein per me è un brand simbolo dell’estetica di una generazione sin dai suoi esordi. Vivo la moda come un linguaggio che rafforzi l’immaginario di ciò che porto con la mia musica e questa campagna rispetta molto la mia personalità“.

Gli scatti della campagna di Calvin Klein, firmata da Drew Vickers, riprendono Blanco correre per Times Square indossando un paio di boxer Calvin Klein, riprendendo il mood anni ’90, un periodo storico importante per la moda, che Blanco reinterpreta secondo il suo stile che sin da subito ha fatto tendenza tra i giovanissimi.