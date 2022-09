Grande Fratello, concorrente della prima edizione parla dopo anni di silenzio: fan sotto shock

I fans del Grande Fratello in apprensione per uno dei concorrenti della prima edizione, che torna dopo anni di silenzio a parlare.

Lunedì sera è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello, e proprio in questi giorni un concorrente della storica prima edizione è riapparso con una notizia sul web.

La nuova edizione del Grande Fratello, speciale Vip, è iniziata questa settimana, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini.

Salvo Veneziano, in fuoco la sua storica pizzeria

Il Grande Fratello VIP è un riadattamento televisivo dell’originale Grande Fratello, sbarcato per la prima volta in Italia nel 2000, e condotto da Daria Bignardi.

La prima edizione del Grande Fratello, andata in onda dal 14 settembre al 21 dicembre del 2000, fu una vera e propria rivelazione della televisione italiana e in termini di ascolti, con uno share del 60%. Il Grande Fratello 1 è andato in onda dagli studi di Cinecittà a Roma, ed oltre alla conduzione della Bignardi, il ruolo di inviato era coperto da Marco Liorni.

L’edizione fu accolta con grande successo, ed i 10 concorrenti sconosciuti al momento di varcare la famosa porta rossa del GF, sono diventati in poche settimane dei veri e propri personaggi, seguitissimi e amati dal pubblico da casa. Quella edizione fu vinta da Cristina Plevani, e tra i partecipanti rimasti nella mente del pubblico c’è il pizzaiolo siciliano Salvatore Veneziano. Salvo, dopo il successo del reality, ha intrapreso l’attività di imprenditore ed ha aperto una pizzeria.

Purtroppo però, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre, un incendio è divampato distruggendo completamente la pizzeria dell’ex gieffino, aperta a Cesano Maderno (in Brianza) da ben 15 anni. L’Officina della Pizza, questo è il nome del locale di Veneziano, era fortunatamente chiusa al momento dell’incendio, e non ci sono stati feriti. Solamente gli inquilini del palazzo dove è situato il locale, sono stati fatti evacuare.

A dare la triste notizia è stato lo stesso Salvo, con tanto di foto, sul suo profilo Instagram personale “Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità….Ieri è oggi un giorno da dimenticare…Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere ( per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività…Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso ….

Come sempre ci rialzeremo più forti di prima…Salvo”.

Veneziano ha così informato i suoi followers, tranquillizzandoli con un messaggio carico di positività, caratteristica che lo ha fatto conoscere e apprezzare dal pubblico del GF.