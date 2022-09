Il programma tv sta per tornare sui grandi schermi, fans in attesa

La nuova stagione del programma sta per tornare in televisione ed i fans sono in trepidazione.

Uno dei programmi maggiormente seguiti dalle persone, sta per tornare sui grandi schermi e gli appassionati sono in grande attesa.

Lo spettacolo andrà in onda sulle reti Rai anche se, nell’ultima edizione, è capitato qualche intoppo, causato dalla programmazione del palinsesto.

Il programma televisivo sta tornando

Il Collegio, giunto alla sua settima serie, si trova nel palinsesto dell’intrattenimento prime time della prossima stagione tv. Il programma, attualmente, è guidato da Stefano Coletta ed è prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva, guidata da Marco Bassetti Banijay.

La prima puntata del Collegio 7 andrà in onda martedì 27 settembre, in prima serata su Rai Due. Gli episodi previsti per la settima edizione saranno otto ed il programma terminerà il 15 novembre.

La location del Collegio sarà, ancora una volta, il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, ridente cittadina della provincia di Frosinone. Le riprese della settima stagione si sono svolte nel mese di luglio.

Questa edizione sarà certamente migliorata e rinnovata per veste e contenuti mentre, secondo quanto si apprende, il programma sarà ambientato negli anni cinquanta, precisamente proprio nel primo anno di quel decennio, ovvero il 1950.

Il Collegio è un reality, trasmesso dal 2017 su Rai Due e basato sul format britannico That’ll Teach ‘Em di Channeò 4. Nelle prime tre edizioni e nella quinta e sesta è stato commentato dalla voce di Giancarlo Magalli, mentre nella quarta è stato commentato dalle voci di Eric Alexander e Simona Ventura. La settima stagione sarà commentata da Nino Frassica.

Le prime quattro edizioni, trasmesse nel 2017 e nel 2019, sono state ospitate dal Collegio San Carlo Celana di Caprino Bergamasco, mentre dal 2020 la location si è trasferita nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

Nella sesta edizione, il preside era Paolo Bosisio, mentre gli insegnanti erano: Andrea Maggi in italiano, Denise McNee in Inglese, Luca Raina in Storia e Geografia, Lucia Gravante e Matteo Caremoli in Applicazioni Tecniche, Maria Rosa Petolicchio in Matematica e Scienze, Alessandro Carnevale in Educazione Artistica, Lorenzo Vignolo nel Cinema, Duccio Curione in Educazione Fisica, Silvia Smaniotto in Educazione Musicale, Lidia Carew nel Ballo, Marco Volante come Psicologo e Relatore convegno, Carlo Santagostino in Tecnologia Informatica, Roberta Sette in Educazione Sessuale e Cristina Salardi come Supplente di Matematica e Scienze.

I sorveglianti erano Lucia Gravante e Matteo Caremoli, mentre il bidello era Enzo Marcelli.