L’attrice compie 50 anni e rivela l’elisir di giovinezza, la foto lascia senza parole

L’attrice amatissima posta una foto in occasione dei suoi 50 anni, e rivela il suo elisir di giovinezza. La foto lascia senza parole.

I personaggi famosi, soprattutto attori, devono in molti casi far attenzione alla cura della propria immagine, ma alcuni hanno la fortuna di mantenersi davvero in gran forma.

Parliamo di una attrice considerata tra le più belle ed eleganti degli ultimi anni, Gwyneth Paltrow, vincitrice nel 1999 di un Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love.

Gwyneth compie 50 anni, ma dalla foto non sembra!

Tra pochi giorni Gwyneth Paltrow compirà 50 primavere, come ricorda un post sul profilo Instagram della sua azienda.

L’attrice è nata infatti a Los Angeles il 27 settembre 1972, e da qualche anno è diventata un’imprenditrice, con l’apertura di una sua azienda che si occupa di benessere a 360 gradi, denominata Goop. Goop era nato come un sito, dove la star dispensava consigli per il benessere, la bellezza e l’alimentazione, ma poi il progetto ha preso piede sino a diventare un marchio seguitissimo.

Goop nasce come semplice newsletter settimanale nel 2008, ed il successo fu immediato, tanto da convincere l’attrice a fondare la società di e-commerce Goop.com, dove si possono acquistare diversi prodotti per il benessere, consigliati dalla stessa star americana. Alcuni prodotti ed oggetti hanno fatto tendenza, o comunque discutere, come gli oggetti per il benessere sessuale (vedi la candela al profumo di vagina).

La Paltrow è seguitissima anche sul suo profilo ufficiale Instagram e sul profilo ufficiale della sua azienda Goop, che le ha reso omaggio postando una foto per festeggiare i prossimi 50 anni della star. La foto, che ritrae l’attrice in uno splendido primo piano acqua e sapone, è accompagnata da una didascalia che recita:

“Gwyneth afferma di compiere 50 anni (il 27 settembre), e che sono meno impegnativi dei 40. “In realtà mi sento benissimo a compiere 50 anni”, dice. “Mi sento davvero fortunata ad avere la mia salute (tocchiamo legno) e la forza nel mio corpo. Sento che molte delle decisioni che ho preso alla fine dei miei 20, 30 e 40 anni stanno pagando i dividendi ora”. Le abbiamo chiesto di guardare indietro ad alcune di quelle decisioni e abbiamo raccolto consigli e saggezza che ha raccolto lungo il percorso”, e si rimanda al link in bio.

Insomma, a quanto si capisce, Goop ha contribuito con le sue ricerche ed i suoi prodotti, a mantenere la quasi cinquantenne attrice bella e in forma. Gwyneth spiega che tra i tanti segreti di bellezza c’è la cura della pelle e della sua pulizia, l’alimentazione naturale, ma anche il rispetto di orari e necessità del nostro orologio biologico.