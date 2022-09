Mattinata da incubo per i romani, ecco cosa è successo

Ieri mattina è stato un inizio di giornata da incubo per tutti i romani.

La mattinata del 20 settembre è stata un vero tormento per tutte le persone che vivono a Roma.

Gli inconvenienti nella Capitale sono all’ordine del giorno, ma ciò che è avvenuto ieri mattina, ha del clamoroso ed è irrispettoso nei confronti di tutti i cittadini.

La lunga mattinata dei cittadini romani

La Metro A è stata ferma tra Battistini ed Ottaviano per tre ore ed è stata interrotta su tutta la tratta. Infatti, l’Atac ha attivato i bus navetta sostitutivi. Per i cittadini romani è stata una mattinata da incubo, specialmente per chi doveva recarsi a scuola, al lavoro o all’università con la metro.

L’azienda ha comunicato il blocco dell’intera tratta per “guasto tecnico”, tra le stazioni Cipro e Valle Aurelia, già da inizio servizio. Successivamente, alle 6:30 circa, è avvenuta una segnalazione della riapertura della tratta Ottaviano – Anagnina, per buona pace degli utenti rimasti però abbandonati a loro stessi.

“Nessun bus, nessuna assistenza davanti ai cancelli chiusi come sempre vergogna capitale. In ostaggio dei disservizi“. Queste sono le parole di un utente su Twitter, postando una foto della stazione Cipro chiusa.

Alle 6:50 circa, quindi, si è compiuta la chiusura di tutta la tratta della linea A da parte di Atac e, dieci minuti dopo sempre tramite Twitter, si è riscontrata la riapertura della metro nella tratta da Anagnina ad Ottaviano, mentre è rimasta interrotta la tratta Battistini – Ottaviano.

L’azienda dei trasporti di Roma aveva annunciato l’attivazione del servizio bus sostitutivo.

“I tecnici Atac stanno lavorando incessantemente per ripristinare la linea A interrotta nel tratto Ottaviano-Battistini, a causa di un problema tecnico avvenuto a inizio servizio. L’interruzione è dovuta a un malfunzionamento elettrico, episodico, che vede ancora impegnato il personale delle infrastrutture, che ha lavorato tutta la notte per provvedere ad alcuni problemi meccanici sulla linea che si sono verificati nella serata di ieri. L’azienda si scusa con i clienti per i disagi“. Queste sono le parole di Atac in una nota ufficiale.

Alle 9 è stato segnalato il ripristino del guasto e la riattivazione dell’intera linea.

La linea A si caratterizza per il colore arancione ed, attualmente, è composta da 27 stazioni per una lunghezza complessiva di 18,4 km. Inoltre, si incrocia con la linea B nella stazione di Termini. La linea B, invece, si distingue per il colore blu ed è composta da 26 stazioni per una lunghezza complessiva di 23,5 km.