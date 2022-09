Serata galante in vista per 4 segni zodiacali: vero amore o solo passione? Scopriamolo

Occhi a cuoricino e serata galante in vista per 4 segni del nostro zodiaco. Ce lo dicono le stelle, vediamo di chi si tratta.

La giornata di oggi, mercoledì 21 settembre, si preannuncia focosa per alcuni segni zodiacali. E allora, leggiamo insieme il nostro oroscopo quotidiano.

Siamo a metà di questa settimana di settembre, e le temperature sembrano iniziare a scendere (finalmente, diranno in molti!), ma le temperature del nostro oroscopo sono molto alte!

Oroscopo di mercoledì 21 settembre, serata romantica in vista

I nati il 21 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, e il loro Santo Protettore è San Matteo.

I nati in questa data risultano affascinanti agli occhi degli altri, misteriosi al punto giusto, e capaci di andare a fondo delle persone e delle situazioni. Empatici come i nati sotto il segno della Vergine, a volte sono ipersensibili e questo li fa sentire incompresi. Il 21 settembre sono nati alcuni personaggi famosi, come Maurizio Cattelan, Ivano Fossati, Stephen King, Leonard Cohen, Filippa Lagerback e Bill Murray.

Il 21 settembre del 1937 J. R. R. Tolkien pubblica Lo Hobbit, la sua opera maestra, ed uno dei libri più famosi della storia, dal quale è nata la serie di film campioni d’incassi. Nel 1999 a Taiwan, si scatena il terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter. Nel 1995 avviene il presunto miracolo indù del latte, nel quale delle statue raffiguranti la divinità induista Ganesh sembrano bere latte quando vengono avvicinati alla loro bocca dei cucchiai contenenti tale bevanda.

I nati sotto il segno del Leone sono attesi da probabile serata di fuoco, e le energie per affrontarla non mancano di certo! Vi sentirete particolarmente attenti al partner e alle nuove conoscenza, c’è voglia di coccole. Stasera organizzate una belle cenetta!

Gli amici della Bilancia hanno il Sole nel segno, proprio come è accecante il vostro fascino nella giornata di oggi! Sfruttate questo momento di sprint, avete voglia di sentirvi più belli via al cambio di stagione e di look. Oggi i parrucchieri sono aperti, approfittatene…la sera potrebbe aspettarvi un invito galante.

Il segno dello Scorpione non mancherà con la sua passionalità, il marchio di fabbrica del segno, ed oggi la giornata si preannuncia positiva. Se avete in mente una serata romantica, non abbiate dubbi, l’invito sarà ben accetto!

Anche per gli amici del segno dei Pesci si preannuncia una serata a cuoricini, la giusta conclusione di un momento di grande passionalità e intesa con il partner. Da qualche parte c’è chi parla di grandi passi…che sia la serata ideale per la fatidica proposta?