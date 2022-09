Quella confessione su Belen che non è sfuggita ai telespettatori: “Ecco cosa è successo”

Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello e ovviamente non ha potuto fare a meno di parlare di Belen e soprattutto di avere però un atteggiamento strano, cosa che subito i telespettatori hanno notato, diventando oggetto d’attenzione sui social.

Il parrucchiere che non vuole essere chiamato “l’ex di” ha avuto una storia di due anni e mezzo con Belen Rodriguez da cui è nata Luna Marì. L’argentina poi è tornata con l’ex marito Stefano De Martino e Spinalbese è andato per la sua strada.

I due sono in rapporti un po’ tesi a quanto pare vista la situazione e le questioni che sono nate proprio prima della partecipazione al Grande Fratello Vip.

Spinalbese al Grande Fratello VIP confessa

Il 27enne si è presentato con grande passione, dicendosi pronto a vincere la competizione: si è definito creativo, un’anima libera e un imprenditore. “Mi piace sedurre da morire, è proprio una competizione, una gara. Sono attratto dal mondo femminile” ha dichiarato “Sono stato un parrucchiere, ad oggi sono un imprenditore creativo. Prima di fare il parrucchiere, ho fatto il cameriere, il giardiniere, lo sgombero di cantine e solai”.

Un uomo versatile che però, nel corso di tutta la presentazione, non ha mai parlato in maniera diretta di Belen. Tutti hanno capito ma il nome non è stato mai fatto. A quanto pare, era vietato. Pare che la showgirl argentina non avesse gradito la sua partecipazione e tanto meno che lui andasse poi a spifferare i fatti personali in giro davanti a tutta Italia. Pare siano volate scintille ma lui ha deciso comunque di partecipare e di lanciare frecciatine, seppur indirettamente.

“Il mondo del parrucchiere, mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa”.

Resosi conto di quello che stava accadendo è intervenuto Signorini “Ho visto che non hai mai citato Belen volutamente credo, ma ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri con lei. Ciao Belen, un bacio. Credo che farà il tifo per te”. Lui di tutta risposta ha replicato, per concludere, “Salutiamo mia figlia più che altro, voglio dirle che la amo”.