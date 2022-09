Se hai questi sintomi fai attenzione, la vacanza potrebbe essersi rivelata fatale

Alcuni sintomi, al rientro dalle vacanze, si manifestano preoccupando molte persone. Vediamo di cosa si tratta, e perché è necessario fare attenzione.

Abbiamo superato la metà di settembre, ed è solo da pochi giorni che le temperature hanno iniziato a scendere, dopo il caldo anomalo di questa lunga estate.

L’estate del 2022 la ricorderemo tutti come una delle più calde e difficili della storia, con i tanti problemi che le temperature pazze hanno provocato nel pianeta.

Stress post vacanze, un problema da non sottovalutare

Nonostante il caldo eccessivo, moltissime persone sono riuscite per loro fortuna a passare delle buone vacanze, godendo di un momento di relax e pausa dalla routine quotidiana. Ma cosa accade quando torniamo dalle ferie?

Gli americani lo chiamano post vacation blues, noi lo definiamo stress da rientro dalle vacanze. I medici lo hanno constatato in diverse occasioni, e con diversi pazienti, che hanno evidenziato alcune problematiche di salute al rientro dalle ferie. In Italia ne soffrono circa 6 milioni di persone, ed i principali sintomi sono nervosismo, ansia mista a leggera depressione, malinconia, tristezza, insonnia, mancanza di appetito, mal di testa, perdita di interesse generale.

Questi disturbi compaiono generalmente qualche giorno dopo il rientro dalle ferie, e a risentirne di più sono le mamme che lavorano, ed alcune categorie di medici. Le motivazioni sono diverse, perché è la percezione della vacanza e del rientro che sono molto personali, anche appunto, in base alle attività e ai lavori che si esercitano durante l’anno.

Secondo gli esperti, questi fattori non sono da sottovalutare al fine di curare i sintomi del dopo vacanze, perché effettivamente non tutti viviamo allo stesso modo il distacco ed il rientro alla quotidianità. Una ripresa a ritmi alti, soprattutto lavorativa, ed un calarsi da un giorno all’altro nella routine frettolosa, sia familiare che cittadina (il traffico e il caos parcheggi contribuiscono moltissimo all’aumento di ansia e nervosismo), non da tempo al fisico e alla mente di riadattarsi. E allora come fare?

I consigli sono quelli di base per curare il proprio benessere psico-fisico, quindi prendersi il tempo, mangiare e riposare bene, e affidarsi più possibile a rimedi naturali per curare problematiche come mancanza di appetito, ansia e insonnia. Bisogna dire, però, che se i sintomi durano più di qualche settimana, è consigliabile sempre rivolgersi al medico, per capire come intervenire su precise problematiche.

Il primo consiglio in assoluto, è quello di iniziare un’attività fisica, perché questa può influire su molti fattori, perché la “fatica” aiuta a far tornare l’appetito, ma fa scattare anche la voglia di cibi sani. Inoltre fare attività scarica le tensioni e le tossine, ed aiuterà a tornare a casa più stanchi, aiutando il riposo notturno, a patto che non ci si alleni di sera.