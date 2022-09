Beautiful, rivelazione shock durante le nozze: rischia di saltare tutto

Le anticipazioni di Beautiful sono molto scottanti, in particolare protagoniste Steffy e Sheila che daranno seguito ai loro contrasti e soprattutto apriranno ad un finale inaspettato.

La situazione cambia quando Sheila arriva alle nozze della Forrester, un ingresso che sicuramente nessuno si aspettava anche perché, conoscendo il suo temperamento, tutti sanno che sarebbe capace di qualunque cosa pur di arrivare al suo obiettivo.

Alla fine, tutti tranne Finn, capiranno che in realtà non è la donna che vuole far credere. Alla fine scoprirà una verità disarmante e sceglierà di nasconderla a Steffy per non creare altre tensioni.

Anticipazioni Beautiful: tutti contro Finn

Per Finn questo è un momento molto delicato, non solo perché finalmente corona il sogno d’amore con Steffy ma anche perché ovviamente questa è un’occasione in cui riunire tutta la famiglia. Questo di fatto vuol dire che ci saranno proprio tutti, anche chi non ci si aspettava.

Durante il matrimonio arriva a sorpresa Sheila che non è per niente ben voluta dagli altri. A quanto pare, c’è una rivelazione da fare e proprio nel giorno più importante della sua vita, Sheila dirà a Finn che è lei sua madre. Racconterà anche la sua storia e in particolare che ha dovuto abbandonarlo perché non poteva portare avanti la situazione e che, dopo aver visto l’annuncio delle nozione online, ha deciso di andare per poter confessare il tutto.

Finn alla fine non riesce a crederci, appare provato e senza parole anche perché pensa alla sua infanzia passata con Li e Jack di cui era convinto di essere il figlio naturale. Così chiede a tutti nella sala se Sheila può partecipare alla cerimonia, sapendo che ovviamente nessuno sopporta la donna. La famiglia Forrester teme che questa entri nuovamente nelle loro vite soprattutto per tutti i problemi che ha causato in passato.

Si tratta di una donna molto pericolosa. Steffy allora stenta a credere che la donna sia realmente sua madre. Anche la madre adottiva, saputo l’accaduto, sarà sotto shock per le dichiarazioni della donna. Il marito le confesserà quindi di aver sempre saputo che il bambino era suo figlio ma di averlo nascosto per non causare dolore.

Hope e Liam intanto torneranno a casa preoccupati di quello che potrebbe accadere con questa nuova rivelazione. Sheila intanto arriva anche alla villa per i festeggiamenti ma questa volta viene messa alla porta, Ridge le dice di non farsi vedere mai più. Anche Steffy prenderà una posizione forte, chiedendo a Finn di non cercare più sua madre.