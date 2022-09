Confessione choc del vip “Lo facevano tutti”, conduttrice incredula

Un celebre attore ha rivelato scottanti verità e soprattutto ha fatto dichiarazioni che potrebbero far tremare molte coppie famose dello spettacolo.

Nel corso della sua ospitata a Verissimo l’attore ha parlato con Silvia Toffanin di varie cose inerenti la sua persona e anche il corso degli ultimi anni.

Si tratta di Gabriel Garko, l’attore che da poco ha compiuto cinquant’anni ma che solo recentemente ha ammesso di essere omosessuale e di aver finto alcune storie d’amore come copertura per la paura di non essere accettato, visto il suo ruolo. Ha anche raccontato di aver chiuso la relazione che stava vivendo con un uomo più giovane ma di essere comunque felice nella sua attuale posizione.

Gabriel Garko: “Lo fanno tutti”

In particolare la questione ha riguardato le storie con Adua Del Vesco e con Manuela Arcuri. “Bisogna stare molto attenti, raccontata oggi può sembrare un pochettino diverso, oggi esiste Instagram. Ieri era quasi usuale, a prescindere dall’orientamento sessuale di una persona, si faceva comunque. Tanti lo facevano, lo facevano addirittura a Hollywood, l’hanno fatto dalla preistoria. Indipendentemente dal fatto che amavi nella vita determinate persone o meno, eri nel giro. Poi non facevi del male a nessuno, regalavi un sogno”.

Sulla sua carriera ha raccontato: “Non mi capacito di tutto quello che ho fatto, perché in passato non tenevo neppure conto delle ore passate sul set. Mi manca molto il set, tra l’altro, non vedo l’ora di tornarci. Ora però dico che se avessi lavorato un pochino di meno, mi sarei goduto un pochino di più il mio successo. Anche quando i progetti andavano bene, io ero già proiettato su un altro progetto”.

Ha anche parlato delle sue difficoltà: “Non soffro di claustrofobia, ma in una situazione particolarmente stretta non ci sto bene. Ero bloccato dai muri che mi son caduti addosso e rischiavo di bruciare vivo. Sono riuscito a uscire da solo da quella situazione e non capisco come ho fatto. Io quel momento non lo ricordo più, mi hanno spiegato che il cortisolo può cancellare la memoria quando ci sono spaventi forti. Ho avuto paura di essere bruciato vivo”.

L’attore ha anche raccontato che sogna di avere un figlio magari in futuro e di non pensare per ora al matrimonio. Ovviamente la questione sulle ex torna sempre poiché di fatto ha ammesso che inventarsi una storia d’amore è una pratica molto comune negli ambienti televisivi ma non solo, come nel suo caso, per nascondere l’orientamento sessuale, talvolta anche per fare notizia. L’attore ha più volte ribadito come questa società non gli piaccia per una serie di motivi, anche questa spasmodica attenzione all’altro, alle vicende private ma dopotutto questo fa parte del gioco.