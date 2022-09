E’ un problema molto serio e colpisce le tue mani, ma un rimedio c’è

Esiste un problema che attacca le mani molto serio, ma il rimedio per trattarlo esiste. Vediamo come fare.

Le mani sono fondamentali per tutte le attività quotidiane, e le muoviamo ed usiamo in modo praticamente automatico.

Parliamo dell’arto tra i più importanti per il nostro corpo, considerato anche un biglietto a visita perché visibile praticamente tutto il giorno.

Cattivo odore sulle mani, come eliminarlo immediatamente

L’importanza delle mani è fondamentale, lo sa bene chi ha la sfortuna di non poterle più usare. Ma non sono solo funzionali, possono anzi dire molto di noi.

La cura delle mani è molto importante, sia per la loro salute che dal punto di vista estetico. Ogni anno gli Italiani spendono cifre importanti dall’estetista, e tra i trattamenti più richiesti c’è la manicure. Ma il problema di cui parliamo oggi, non ha molto a che fare con il come si presentano le mani agli occhi degli altri, piuttosto come si “sentono”.

Proprio per il fatto che le mani vengono utilizzate in moltissime situazioni, un problema che spesso ci affligge è quello dei cattivi odori che si attaccano senza andare via. Sono moltissime le situazioni in cui le nostre mani vengono a contatto con i cattivi odori, alcuni dei quali sono davvero difficili sia da tollerare che da mandare via.

Tra gli odori che maggiormente restano sulle mani, e arrivano pesantemente al naso, ci sono aglio, cipolla, pesce e tabacco. La cosa primaria da fare è, appena toccati questi prodotti, cercare di pulire immediatamente le mani, di modo che non abbiano il tempo di radicarsi con il loro fastidioso odore. L’aglio si rimuove con succo di limone direttamente sulle mani, o anche del sale grosso, prezzemolo, e – cosa che sanno in pochi – l’acciaio (una pagliuzza classica da cucina andrà benissimo.

L’acciaio aiuta anche per eliminare odore di cipolla, così come acqua e bicarbonato, e il classico aceto bianco. Ma l’odore del pesce è forse quello più fastidioso e imbarazzante, ma anche qui i rimedi ci sono: limone (o altri agrumi), prezzemolo, ed un mix di bicarbonato ed aceto, sono validi aiuti casalinghi. Aceto bianco, bicarbonato e agrumi, sono ideali, infine, anche per far sparire il classico odore di tabacco sulle mani.

Questi ingredienti, soprattutto bicarbonato e aceto, si possono utilizzare mixando con un pò di acqua, e passando la pastella sulle mani; se optiamo per acqua e aceto, o acqua e bicarbonato, basterà immergere le mani e tenerle per qualche minuto. Ricordatevi sempre dopo di lavare le mani con il sapone, ed il gioco è fatto.