Evento incredibile nel mondo della moda, mai accaduto in oltre cento anni

Nel mondo della moda è accaduto un fatto incredibile, mai successo in più di cento anni di storia. Vediamo di cosa si tratta.

La moda è un mondo a parte possiamo dire, ma soprattutto una vera e propria macchina da soldi, celebrata e seguita da milioni di persone in tutto il mondo.

Nel mondo della moda l’Italia come sappiamo gioca da sempre un ruolo chiave, ma oggi parliamo di un fatto che non ha a che fare con il nostro Made In Italy.

Timothée Chalamet, per la prima volta British Vogue dedica la copertina ad un uomo

Timothée Chalamet è la star del momento. Nato nel 1995, l’attore statunitense con cittadinanza francese ha iniziato la sua ascesa nell’olimpo del cinema con “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura ai Golden Globe, al Premio BAFTA, allo Screen Actors Guild Award e al Premio Oscar nella sezione miglior attore protagonista a soli 22 anni, il terzo attore più giovane della categoria e il più giovane dagli anni trenta del XX secolo.

L’attore è famoso per i ruoli in “Lady Bird“, “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen e “The French Dispatch” di Wes Anderson, ma il grande boom è stato con “Dune”. L’attore ha vestito i panni del giovane Willy Wonka nel prequel de “La Fabbrica di Cioccolato“, ed è stato il re del red carpet a Venezia 79, dove si è presentato con “Bones and All”.

Ma Timothée non ha brillato solamente sulla passerella di Venezia; ora è il protagonista di un record nel mondo della moda: la storica rivista British Vogue ha scelto di dedicare la copertina all’attore, ed è la prima volta che la rivista sceglie un uomo come protagonista assoluto della cover, nei suoi 106 anni di vita.

L’editoriale del Direttore della rivista Edward Enninful spiega la scelta “Vogue è uno spazio che celebra le donne…in questo momento storico, gli uomini non hanno certo bisogno di più spazi, tuttavia c’è qualcosa che mi sembra nel migliore dei casi old-fashion, nel peggiore rétro, nel suddividere i generi in scatole così chiuse… La moda oggi è espressione di sé, è politica, è gioco, riguarda cosa ci fa stare bene”.

Il servizio è firmato da Steven Meisel. “Timothée ispira donne e uomini… è amato da adolescenti e da nonne. È un uomo che va bene per tutti”, ha concluso il direttore di Vogue. Nell’intervista di Giles Hattersley, Timothée ha raccontato anche l’aneddoto legato al consiglio che gli diede Leonardo Di Caprio sul set di “Don’t Look Up“: “Niente droghe pesanti e niente film di supereroi”.