Fedez-Ferragni, lotta in famiglia: la coppia oramai non si nasconde più

La relazione delle due star iniziò nel 2016, ma si sono incontrati per la prima volta nel dicembre 2015. Infatti, entrambi parteciparono allo stesso pranzo di Natale, organizzato da alcuni amici in comune.

Pigna ha annunciato Fedez come direttore creativo di Monocromo. Infatti, il brand per la scuola e non solo, ha voluto il cantante come figura di spicco all’interno del suo percorso di crescita. Negli ultimi anni, c’è stato il rilancio e il riposizionamento del mondo Pigna nel mercato nazionale e internazionale, con particolare attenzione alle tematiche più attuali, alle nuove tendenze e alle esigenze dei consumatori più giovani.

“Essere direttore creativo di Monocromo è un percorso che sto vivendo con molto entusiasmo. Il fatto che uno storico brand italiano abbia scelto di darmi carta bianca per determinare la sua direzione creativa mettendo in gioco le mie passioni e il mio know how digital per me è davvero motivo di orgoglio. Ed è proprio dalla mia passione per l’arte che nasce la prima collaborazione con Jeremyville, uno dei designer/ illustratori più influenti e che ammiro da tempo. Questo progetto ha anche uno scopo benefico: parte del ricavato sarà dato in beneficienza alla Fondazione TOG che sostengo da tempo e che reputo un fiore all’occhiello non solo per Milano ma per l’Italia intera“. Queste sono le parole di Fedez, come nuovo direttore creativo.

Il marchio, noto per i suoi articoli dedicati al mondo della scuola, inizia così una nuova avventura battezzata da un primo progetto che prevede una special box creata insieme a Jeremyville, con le grafiche esclusive dell’artista australiano, famoso per il suo contemporaneo mix di ottimismo e saggezza.

“Cercavamo chi sapesse parlare la lingua delle nuove generazioni, esprimendo il loro mondo attraverso parole, immagini, colori. Chi meglio di Fedez, che sa combinare spirito artistico e conoscenza del mondo digital per trasformare le idee in contenuti creativi accessibili a un pubblico ampio e diverso? Non parliamo semplicemente di mettere una firma, ma di sviluppare insieme progetti, ampliare la gamma prodotti in nuovi ambiti, concretizzare messaggi e attivare collaborazioni capaci di lasciare il segno“. Queste, infine, sono le parole di Massimo Fagioli, CEO e Presidente Cartiere Paolo Pigna.