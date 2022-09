4 segni oggi rischiano l’esplosione: nervi a fior di pelle e una camomilla non basta

Nervi a fior di pelle in questo giovedì per alcuni segni zodiacali. Sarà meglio bere una camomilla! Vediamo di chi si tratta.

La metà di settembre è già passata, sono da poco terminate le vacanze ma alcuni segni oggi saranno particolarmente nervosi.

Ci avviciniamo alla fine del mese di settembre, il mese del cambio di stagione, che segna la fine dell’estate e l’inizio della nuova stagione.

Oroscopo di giovedì 22 settembre, nervi a fior di pelle nello zodiaco

I nati il 22 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il santo protettore è San Maurizio.

Dal 9 settembre al 22 settembre, Mercurio è focalizzato sui rapporti, quindi in questi giorni le relazioni sono particolarmente sotto l’occhio della lente; ciò significa però che non bisogna allarmarsi se ci saranno alcune tensioni con le persone che ci circondano.

Chi nasce oggi è una persona molto precisa, attenta al lavoro e alla realizzazione personale, tendenzialmente però molto individualista. Instancabile quando si tratta di iniziare qualcosa che lo appassiona, il rischio è che si chiuda troppo nel concentrarsi sulle sue attività, trascurando il resto che lo circonda.

In questa data sono nati alcuni personaggi noti, come David Coverdale, Andrea Bocelli, Marco Bianchi, Ronaldo e Rosamunde Pilcher. Nel 1792 viene proclamata la Repubblica Francese, e questa data viene dichiarata prima data del calendario rivoluzionario (1° Vendemmiaio Anno I); nel 2000 esce definitivamente di produzione la Fiat 126, e nel 1994 esce per la prima volta la serie televisiva di grande successo Friends. Ma torniamo ai giorni nostri, e a cosa ci dicono le stelle per questo giovedì 22 settembre.

Gli amici dell‘Ariete si trovano in un momento delicato, da prendere con le pinze, e questo provoca non poco nervosismo; le stelle consigliano attenzione, prudenza, e un bel respiro. Anche il Toro oggi potrebbe passare una giornata “nervosetta”, dove la pazienza sarà molto lontana, sia per motivi legati al lavoro che nella sfera personale; le stelle consigliano calma e…una bella camomilla in serata!

Le stelle consigliano di stare calmi anche agli amici del Cancro, che devono vedersela con discussioni e problemi da risolvere; il pensiero può fare molto, ricordatevi che forse state vedendo le cose più grandi di quello che sono.

I nati in Bilancia anche avranno molto nervosismo, dovuto al carico di lavoro ed impegni che sembra non riuscire a gestire come vorrebbe; il consiglio è di dare sempre delle priorità, se non di importanza almeno di tempo. Se vi può aiutare, stilate una tabella di marcia, ma cosa più importante…delegate e fatevi aiutare, non abbiate timore!