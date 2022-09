Viaggiare gratis in Europa, puoi farlo ma solo se hai questa caratteristica

In Europa ora è possibile viaggiare gratis, la notizia è incredibile. Ma solo chi possiede questa caratteristica potrà farlo. Ecco di cosa si tratta.

Dopo 2 anni di grandi difficoltà per il settore del turismo, e non solo, gli spostamenti sono ripresi, ed ora una grande novità permetterà di viaggiare gratis.

La pandemia del 2020 ha messo in ginocchio il mondo, ed ha bloccato per moltissimo tempo ogni tipo di viaggio e spostamento.

DiscoverEU, ecco come viaggiare gratis in Europa

Il turismo ed i viaggi sembrano essere ripartiti in tutto il mondo, anche se l’attenzione nei confronti del Covid-19 non deve certamente far abbassare la guardia.

L’iniziativa parte dal programma Erasmus+ che vuole offrire l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento. La pagina ufficiale spiega di cosa si tratta nello specifico: “Hai 18 anni e risiedi legalmente in uno degli Stati membri dell’UE o dei paesi terzi associati a Erasmus+? Preparati a esplorare l’Europa! DiscoverEU è orgoglioso di far parte della famiglia del programma Erasmus+ e di contribuire all’Anno europeo dei giovani 2022 con ancora più pass e opportunità di viaggio!”

Il programma è aperto ai giovani che risiedono nell’Unione europea o in uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+, come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Gli spostamenti sono previsti principalmente in treno – con eccezioni per consentire di partecipare a coloro che vivono su isole o in zone remote -, e permetteranno di scoprire i paesaggi mozzafiato d’Europa e la sua varietà di piccole e grandi città. L’obiettivo è di aiutare i giovani a sviluppare competenze preziose per il loro futuro, come l’indipendenza, la fiducia e l’apertura verso altre culture.

A partire dal 2022 i partecipanti selezionati riceveranno una tessera di sconto DiscoverEU con riduzioni su visite culturali, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio, vitto, ecc. La prossima tornata di candidature avrà luogo dalle ore 12 (CEST) di martedì 11 ottobre 2022 alle ore 12 (CEST) di martedì 25 ottobre 2022.

Per i giovani con disabilità o un problema di salute che rende difficile il viaggio, saranno offerte assistenza e sostegno per consentire di partecipare al progetto.

Per poter partecipare, bisogna essere nato tra il 1º gennaio 2004 (incluso) e il 31 dicembre 2004 (incluso); inserire correttamente il numero della carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno legale nel modulo di domanda online; essere cittadino o residente legale a lungo termine di uno dei seguenti paesi:

– uno degli Stati membri dell’Unione europea, compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) o

– uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

I selezionati potranno viaggiare per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni tra il 1º marzo 2023 e il 29 febbraio 2024.