Chi possiede queste sneakers potrebbe essere milionario, numeri da capogiro

Le sneakers sono famose tra gli amanti della moda, ma nessuno sa che questo modello vale milioni, i numeri sono davvero da capogiro.

Le sneakers si trovano ormai ovunque, ed il mercato è ricco di modelli amatissimi e indossati da tutti.

Il verbo “to sneak” proviene dall’inglese del ‘500 e significa “muoversi silenziosamente”, e per questo le scarpe da ginnastica, con la suola in gomma che non fa rumore quando si cammina, sono meglio conosciute come “sneakers”.

Sneakers da collezione, l’asta è da capogiro

La notizia arriva dalla sede londinese di Sotheby’s, dove con l’asta intitolata String Theory sono state proposte una selezione di sneakers da collezione rare.

Gli appassionati di sneakers non immaginano quanto sia grande l’interesse nei confronti delle loro scarpe preferite, al punto che alcuni modelli sono dei veri e propri pezzi da collezionismo, e ne ha parlato GQItalia con un approfondimento in questi giorni. Già nel 2020 la famosissima casa d’asta Sotheby’s aveva messo all’asta 100 paia di sneakers vintage per un ammontare complessivo di 1,29 milioni di dollari, il cui pezzo da novanta era un modello della Nike del 1972.

Sempre nel 2020 Christie’s, mise in vendita un paio di Air Jordan 1, che raggiunse la cifra record di 615000 dollari. Il personaggio di riferimento nel dare questo valore da collezione ad un elemento d’abbigliamento come delle scarpe da ginnastica, è il designer Virgil Abloh, che è stato direttore creativo di Off-White e Louis Vuitton.

L’artista è stato da sempre convinto che le scarpe da ginnastica fossero una nuova forma d’arte, e lui stesso era un grande collezionista. Una volta disse “Questa generazione può valutare le sneaker più di un Matisse, perché Matisse non è raggiungibile.” Abloh nel 2019 organizzò la mostra Figures of Speech al Museum of Contemporary Art di Chicago.

E a proposito di un modello di Nike Air Jordan decostruito esposto come una scultura, il designer ha spiegato “Le considero un’opera, hanno un linguaggio visivo tutto loro. Guardo alle sneaker come oggetti d’arte a cui aggrapparmi e da tenere sempre vicino“.

Gli esemplari presentati in questi giorni a Londra, partono dalle 2000 sterline, con alcuni lotti che partono da una base d’asta addirittura di 100 mila sterline – per la serie completa di Nike x Luis Vuitton Air Force 1.

A febbraio di quest’anno, durante un’asta da Sotheby’s a New York, 200 esemplari dello stesso modello realizzati in pelle di Nike x Louis Vuitton Air Force 1 disegnate da Virgil Abloh, furono presentati al pubblico di amatori con la cifra totale che ha superato i 25 milioni di dollari.