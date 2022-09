Choc a Beautiful, Brooke potrebbe essere gravemente malata: le anticipazioni dall’America

Colpo di scena a Beautiful, choc tra i telespettatori per la notizia che Brooke potrebbe essere gravemente malata.

La soap americana continua a far restare i telespettatori incollati alla tv, e in particolare nelle prossime puntate un colpo di scena potrebbe scuotere tutti.

Beautiful tiene incollato agli schermi milioni di telespettatori americani dal 1987, per poi sbarcare in Italia nel 1990.

Beautiful, preoccupazione per la salute di Brooke

Secondo le trame che arrivano dalle anticipazioni tv dall’America, riportate dai media, gli appassionati della soap americana dovranno tenere il fiato sospeso per un fatto importante.

Si tratta del personaggio storico di Beautiful, Brooke Logan, che nelle nuove puntate attualmente in onda negli Stati Uniti, potrebbe scoprire di essere malata. A quanto sembra, un messaggio arrivato sul cellulare della donna, ha fatto sorgere più di un sospetto tra i telespettatori.

Ridge, dopo la parentesi di passione durante il viaggio a Montecarlo con l’ex moglie Taylor, decide di rimettersi in gioco dando una possibilità a Brooke per recuperare il loro matrimonio; a convincerlo è stato l’aver scoperto che nel bacio tra la moglie e Deacon c’è stato lo zampino di Sheila.

Ma Steffy e Thomas sono convinti nel voler rivedere insieme Ridge e Taylor, e per questo decidono di rovinare la cena dei Forrester. Hope però scopre e tutto e lo minaccia di non mettersi più in mezzo tra i due. Ma l’attenzione è focalizzata sulla scena in cui Hope e la madre stanno parlando, e Brooke riceve una notifica sul cellulare.

Secondo le anticipazioni, la donna comunica alla figlia che il messaggio non è di Ridge, ma del medico personale che le ricorda un appuntamento per alcuni controlli medici a cui deve sottoporsi, e che stanno lasciando il pubblico americano col fiato sospeso. Di cosa si tratta, si chiedono tutti?

Il dubbio su una possibile malattia di Brooke sta facendo parlare i fans, e immaginare sugli eventuali possibili scenari nella soap, soprattutto riguardo a come potrà comportarsi Ridge saputa la notizia, proprio nel momento in cui il legame della coppia sta attraversando un momento delicato. C’è chi ipotizza che, se si dovesse confermare una malattia per Logan, Ridge potrebbe essere influenzato nella direzione da dare al proprio matrimonio, soprattutto riguardo il suo rapporto con la ex moglie Taylor.

Tutti ricorderanno gli inizia della soap, in cui Ridge ebbe a che fare con la malattia dell’allora moglie Caroline Spencer, che morì di leucemia poco dopo il matrimonio con Forrester.