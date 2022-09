Il programma Tv salva la vita a una donna: la storia ha dello straordinario

La vita di una donna è stata salvata in maniera straordinaria da un famoso programma televisivo.

La storia della donna ha colpito davvero tutti ed il programma tv l’ha aiutata a superare questo terribile momento.

La trasmissione è seguita da moltissime persone in Italia e quasi tutti conoscono il particolare format del programma televisivo.

La vita di una donna in maniera incredibile

“Vite al Limite” è un programma in onda sull’emittente Real Time. Nella trasmissione, le persone soffrono di sovrappeso e si sottopongono alle cure del dottor Nowzaradan. Nella maggior parte dei casi, il sanitario riesce a risolvere i problemi dei suoi pazienti, che devono seguire una dieta ferrea per poter risolvere i loro problemi.

Il programma televisivo è arrivato in Italia nel 2013 e da subito ha colpito i telespettatori per le storie dei pazienti, alcune delle quali molto particolari, basti pensare a quella di Melissa, che viveva in una situazione di salute molto grave e per questo ha deciso di sottoporsi alle cure del dottor Nowzaradan.

Le condizioni di sovrappeso possono portare a gravi problemi di salute. Infatti, la storia di Melissa è l’esempio più lamante di questa incredibile difficoltà. Melissa pesava 329 chili quando si è presentata dal dottor Nowzaradan, ma oggi per fortuna è tutta un’altra persona.

Seguendo la dieta ferrea del dottore, Melissa ha perso parte del suo peso, arrivando a toccare la cifra di 213 chili. Seguire la dieta del dottore non è affatto facile, ma con impegno e dedizione Melissa ce l’ha fatta, ed ha continuato a seguirla anche dopo che si sono spenti i riflettori della trasmissione. Adesso il suo aspetto fisico è cambiato radicalmente, e la sua vita sociale e personale è cambiata in meglio.

Al contrario, purtroppo, fino a maggio 2022, i pazienti deceduti risultano 13:

–Henry Foots è morto il 16 maggio 2013, a causa di un incidente stradale.

–Robert Buchel è deceduto il 15 novembre 2017 per un attacco cardiaco.

–James “L.B.” Bonner è morto il 2 agosto 2018, suicidatosi con un’arma da fuoco.

–Lisa Fleming è deceduta il 23 agosto 2018, per le complicanze di una malattia.

–Sean Milliken è morto il 17 febbraio 2019, per le complicanze di un’infezione e un successivo attacco cardiaco.

–Kelly Mason è morta il 15 febbraio 2019, a causa di un attacco cardiaco.

–James King è deceduto il 3 aprile 2020.

–Coliesa McMillian è morta il 22 settembre 2020.

–Renee Biran è deceduta il 14 maggio 2021.

–Gina Krasley è morta il 1 agosto 2021.

–Ashley Randall è deceduta il 2 ottobre 2021.

–Laura Perez è morta il 17 novembre 2021.

–Destinee Lashaee è deceduta l’8 febbraio 2022.