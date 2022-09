La foto fa scatenare i fans, il duo musicale torna dopo quasi 25 anni

E’ bastata una foto per far scatenare i fans del duo musicale, che sembra tornare in pole position a 25 anni dal debutto.

E’ un duo musicale che ha infiammato i fans italiani e non solo, e che ha postato una foto che fa sognare il ritorno sulle scene dopo molti anni.

La foto sul profilo ufficiale Instagram ha mandato in tilt i fans e addetti ai lavori, che sono in trepida attesa di avere più notizie sulle prossime mosse della coppia musicale.

Paola e Chiara, la foto in studio e una data importante

Paola e Chiara sono un duo canoro femminile italiano tra i più famosi della musica italiana, nell’ambito della scena pop.

Le sorelle Iezzi sono state le coriste di un altro duo famoso dell’epoca, gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto, per poi formare il proprio gruppo musicale a Milano nel 1996, e vincere nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1997, con il brano “Amici come prima”.

Da quel momento per Paola e Chiara ci sono stati anni di grandi successi nell’ambito della musica e non solo. Amatissime dai giovani, le loro canzoni hanno sfondato nel panorama pop italiano di quegli anni, con circa 5 milioni di dischi venduti durante la loro carriera. Gli ultimi anni le ragazze sono mano mano sparite dalle scene, fino a quest’anno in cui le abbiamo viste ospiti sul palco del concerto di Max Pezzali, e questa estate alla tappa del Jova Beach Party di Fermo, dove hanno fatto scatenare il pubblico di Lorenzo con la loro storica “Vamos a Bailar”.

Dopo queste reunion di grande successo, alla domanda se fossero intenzionate a tornare sulla scena, le sorelle Iezzi hanno risposto “Chi lo sa, staremo a vedere. Dobbiamo capire se questa non è soltanto un’ondata…Se ci sarà un ritorno, sarà perché la gente lo avrà voluto, perché ci avete inondate con tutto questo amore che non si è mai spento”.

Ed ora una foto di questi giorni pubblicata sulle loro pagine Instagram, ha fatto impazzire i fans. La foto ritrae Paola e Chiara di spalle, in uno studio di registrazione, e la didascalia del post con una semplice data “Milano, 15/09/2022”, con tanto di emoticon con cuoricino ed il simbolo delle note musicali, che fanno pensare ad un imminente nuovo lavoro in arrivo.

Il post ha scatenato le reazioni dei tanti followers delle sorelle Iezzi, con commenti come “Piango”, “Oddio! I sogni si avverano!” postato da Paoletta di Radio Italia, e piogge di cuoricini.