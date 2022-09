Le 5 cose più strane che puoi acquistare su Amazon: no, non è uno scherzo

Amazon è il punto di riferimento per gli acquisti online ma oltre a quello che cerchi abitualmente hai mai provato a fare qualche indagine particolare? È praticamente un maxi contenitore di stranezze di ogni tipo, ben oltre l’immaginazione del possibile.

Lo shop online per eccellenza vanta prodotti in ogni parte del mondo e anche molto particolari ma ci sono alcuni accessori che hanno dell’incredibile a cui non avresti mai potuto pensare in tutta la tua vita.

Scopriamo quindi la raccolta dei 5 oggetti più strani che vengono venduti nello shopping online e che sono disponibili anche in Italia (se ti venisse la curiosità di prenderli).

I 5 oggetti strani di Amazon

Di oggetti strani su Amazon se ne contano centinaia, questi sono sicuramente quelli più incredibili ma anche caratteristici ma anche molto strani. Il costo oscilla da pochi euro a circa venti euro.

Il primo prodotto potrebbe sembrare in un primo momento normale. Si tratta infatti di un portacandele. Certo, non sembra molto strano come oggetto se non fosse che è un busto gigante e che la candela, sciogliendosi, colerà dal naso. Ovviamente questa è di colore rosso, proprio per non lasciare dubbio all’interpretazione. Per un regalo un po’ macabro, magari ad Halloween, c’è questo oggetto che costa 18 euro su Amazon.

Un altro oggetto molto particolare e divertente al tempo stesso è un salame. Certo, non sembra poi così strano, se non fosse che si tratta di un avvolgicavo. Questa prolunga particolare è lunga ben 3.5 metri, un maxi salame dal costo di 12.50 euro anche in offerta promozionale. Sicuramente uno scherzo perfetto per un amico che ama questa specialità.

Un’altra idea particolare è quello che sembra un tradizionale profumo ma in realtà è un concentrato di feromoni che attrarrà tutte le donne. Il prodotto ha un costo di 5.99 euro, non è chiaro se funzioni o meno davvero. Per gli amanti del sushi invece ci sono i calzini a tema in tanto di vassoio. Troppo belli a 11.99 euro, direttamente su Amazon.

Volete allontanare qualcuno e non sapete come fare? C’è lo spray con odore sgradevole che si diffonde subito nell’aria. Lo spray ha un costo di 8.79 euro. La puzza è veramente fastidiosa, quindi fate attenzione.

Queste idee sono molto carine e uniche anche per fare un regalo originale o semplicemente uno scherzo, i costi sono abbastanza bassi e arrivano anche subito grazie alla consegna immediata disponibile su Amazon non solo per i clienti prime.