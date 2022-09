Tragica notizia per Luigi Di Maio: un profondo dolore alla vigilia del voto

Notizia bomba degli ultimi giorni, Luigi Di Maio torna single dopo la triste rottura con la sua compagna Virginia Saba. A quanto pare tra i due non ha funzionato e ci sono già i gossip sui motivi della rottura.

La situazione tra il politico e la giornalista da tempo non funzionava, complice una molteplicità di fattori. Di Maio è in prima campagna elettorale con il nuovo gruppo Insieme per il futuro, infatti di recente le foto insieme non venivano più condivise e il motivo sembrava legato alla distanza, in realtà c’è molto di più.

Il pettegolezzo si è diffuso rapidamente, dopo oltre tre anni insieme. I due non si mostrano in pubblico da maggio e lei sembrerebbe addirittura tornata a vivere in Sardegna a Selargius, provincia di Cagliari.

Luigi Di Maio torna single: i motivi della rottura

Dopo una lunga storia d’amore arriva la parola fine, dopo aver attirato l’attenzione mediatica per quel rapporto nato nel 2019. Un colpo di fulmine, almeno così lo aveva definito in un’intervista. Secondo le prime indiscrezioni la situazione è degenerata per gli impegni ma anche per la vita che ha preso una rotta differente. La coppia era sbocciata dopo un pranzo elettorale proprio in Sardegna, la giornalista aveva raccontato: “Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare”.

In questi anni li abbiamo visti fianco a fianco anche nei periodi più difficili e la situazione era molto stabile, tanto che si sperava in un bel matrimonio. In realtà sarebbero state le strade differenti prese a creare una spaccatura nel rapporto. Nessun motivo particolare quindi ma un allontanamento dovuto a fattori legati principalmente al lavoro e allo stile di vita che sicuramente non hanno aiutato la coppia a vivere momenti di condivisione. Una questione piuttosto difficile che però potrebbe presto risollevarsi.

I due infatti non hanno ancora ufficializzato nessuna separazione quindi potrebbe trattarsi di un momento di crisi, di una pausa o della voglia di trovare nuovamente la passione. Luigi di Maio, anche se fotografato con la fidanzata in giro e al mare, è sempre stato molto discreto e non si è mai lasciato andare a confessioni personali sul loro rapporto.

La relazione sembrava comunque abbastanza stabile e duratura ma qualcosa ha dovuto incrinare la vita in due e mettere la parola fine alla storia.