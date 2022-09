Aereo batte un record senza precedenti: ecco di che cosa si tratta

Un aereo è riuscito a battere un record incredibile, unico nel suo genere: scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Uno straordinario primato è stato battuto su un aereo pochi giorni fa e tutte le persone si sono complimentate via social e non solo.

Ogni giorno volano, nel mondo, circa 26 mila aerei. Il fenomeno è destinato a crescere con il boom dei voli low cost. Infatti, se nel 2016 hanno volato 3,5 miliardi di persone, si stima che nel 2035 il numero di passeggeri arriverà a 7 miliardi.

Il primato incredibile su un aereo

Per la prima volta nella storia della aviazione civile italiana, un equipaggio tutto al femminile è decollato a bordo di un Boeing 747. L’aereo con solo donne a bordo ha visto al comando la capitana Paola Gini e la prima ufficiale Vivien Allais. Il velivolo è partito da Malpensa in direzione Seoul. L’aereo è un Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV “Tre Cime di Lavaredo”.

La notizia è stata diffusa su Facebook dalla pagina specializzata “Boeing 747 The Queen of the Skies”.

I pareri degli utenti non sono mancati ed alcuni si sono accaniti contro questa notizia. Infatti, molti commenti sono stati offensivi come per esempio “Non è una questione di sesso. è solo questione di meriti e capacità” oppure “E cosa c’è di strano? Le donne hanno gli stessi diritti di noi maschietti, inoltre sono anche più riflessive, più precisine. Samantha Cristoforetti vi dice nulla?” o infine “È proprio sottolineando queste cose che si continua a discriminare le donne, come se una cosa del genere non fosse normale tanto da farne notizia“.

Secondo Flightradar24, lo scorso 25 luglio sono state operate 230.409 rotte aeree. Una media di oltre 160 decolli al minuto, solo per avere un’idea. In Italia volano mediatamente 530 voli giornalieri.

L’aeroporto con il maggior traffico di passeggeri nel mondo, è l’Aeroporto di Londra-Heathrow nel Regno Unito. Infatti, di qui passano ogni anno circa 78 milioni di passeggeri ed, inoltre, detiene il record mondiale per il numero di passeggeri internazionali in transito.

Al primo posto, invece, tra i più grandi aeroporti d’Italia troviamo l’Aeroporto di Fiumicino, seguito da Milano Malpensa. L’aeroporto di Milano Malpensa è il più grande aeroporto internazionale di Milano e si trova a 49 chilometri a nord-ovest dal centro di Milano. L’aeroporto serve circa 17 milioni di abitanti in Lombardia, Piemonte, Liguria e nel Canton Ticino. Il podio di questa particolare classifica viene chiuso dall’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, denominato più comunemente Aeroporto di Milano Bergamo.