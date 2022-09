Si preannuncia un venerdì di passione per 3 segni zodiacali…serata bollente in vista! Leggiamo cosa dice il nostro oroscopo.

Settembre ha portato già i primi freddini, e le temperature calde dell’estate sembrano già un ricordo lontano, ma non per 3 segni!

Le stelle per oggi ci parlano di temperature ancora alte. Ma non parliamo di clima…parliamo di passione. Allora occhi e orecchie aperte, e scaldiamo i motori!

Oroscopo di venerdì 23 settembre, passione a mille per 3 segni

I nati il 23 settembre sono del segno zodiacale della Bilancia e il Santo Protettore di oggi è San Pio da Pietrelcina, morto in questa data nel 1968 a San Giovanni Rotondo (Foggia). Venerato e conosciuto dai fedeli come Padre Pio, il frate francescano con le stigmate si chiamava Francesco Forgione.

I nati oggi hanno un carattere aperto, ed aperto al mondo, appassionati e presenti nei rapporti; ogni tanto però si lasciano un pò andare, rischiando di dormire troppo sugli allori, facendo perdere l’interesse nei propri confronti da parte del prossimo.

In questa data sono nati molti personaggi noti come Aldo Moro, Ray Charles, Bruce Springsteen, Julio Iglesias, Gino Paoli; oggi si ricorda la scomparsa, oltre a San Pio da Petralcina, dello scrittore Pablo Neruda. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo quotidiano, che le stelle preannunciano bollente in particolare per 3 segni.

I nati nel segno del Toro possono sfruttare la Luna nel loro segno, il che vuol dire emozioni e sentimenti in primo piano. Anche se le temperature in questi giorni sono calate notevolmente, la vostra serata si preannuncia davvero bollente. Gli astri consigliano quindi di organizzare qualcosa di speciale, e tutto filerà liscio.

Gli amici dei Gemelli godono anch’essi della Luna nel loro segno, e quindi la giornata vola sul piano delle emozioni, con la possibilità di vivere una serata in coppia davvero hot! Chi è single non disperi, perché anche per loro potrebbero presentarsi nuovi incontri, ed una persona che finalmente, dopo molto tempo, vi possa davvero piacere. Le stelle consigliano di tenere gli occhi aperti!

I nati nel segno del Capricorno hanno in questo venerdì la strada spianata sul piano delle relazioni, ed anche per loro grazie alla Luna amica in questo momento. Oggi cercate di rallentare e pensare meno al lavoro, e immergetevi nei preparativi per il weekend, cominciando da stasera; è importante prendere l’iniziativa, sia per chi è in coppia che per i single, e la serata vedrete che sarà bollente!