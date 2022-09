Cambio di stagione, il trucco per raddoppiare lo spazio: l’hai sempre avuto sotto gli occhi

Il cambio di stagione necessita come sempre di spazio, ma il trucco lo abbiamo sotto i nostri occhi, vediamo di cosa si tratta.

Ogni anno arriva il momento del cambio di stagione, generalmente in primavera e dopo l’estate, prima dell’inizio dell’autunno.

Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo riporre i costumi e gli abiti leggeri, e iniziare a tirar fuori il vestiario più pesante. Ma come fare per organizzare al meglio il cambio di stagione?

Sacchetti sottovuoto, costano poco e regalano spazio

Quando parliamo di cambio di stagione, pensiamo in primis al piumone da riporre, ma non è solo questo. Il piumone è ovviamente il pezzo più ingombrante da metter via, mentre ora siamo nella stagione in cui lo dobbiamo tirare fuori. Ma come riporre tutto l’armadio estivo?

Fare il cambio di stagione risulta una delle attività, secondo i sondaggi, più odiate in assoluto, perché richiede tempo ed organizzazione in dosi massicce! Il problema principale, come sappiamo, è nell’avere in mente gli spazi da poter utilizzare, e di conseguenza fare in modo che i nostri indumenti trovino posto senza grandi problemi. Sembra facile, ma non lo è!

Come fare, infatti, se non abbiamo abbastanza spazio da utilizzare e troppe cose da mettere via? la soluzione esiste, ed è un oggetto semplice, di uso comune, e soprattutto facilissimo da reperire a un costo davvero minimo: il sacchetto salvaspazio. Siamo abituati a pensare ai sacchetti per congelare gli alimenti in cucina, ecco il sacchetto salvaspazio ha un utilizzo simile, con piccoli accorgimenti in più.

Ultimamente sul web sta spopolando, tra le pagine di influencer e persone specializzate nella gestione della casa, il consiglio di utilizzare sacchetti salvaspazio per il cambio di stagione, in particolare quelli classici ed utili che si trovano all’Ikea (il sacchetto SPANTAD nello specifico). Ma come funziona?

Questi tipi di sacchetti hanno già tutto quello serve, utilissimi per mettere i nostri indumenti e altro; basta aspirare l’aria con l’apposita bocchetta usando un normale aspirapolvere, e tutto si riduce alla grandezza di una sottiletta! Se non si ha a disposizione l’aspirapolvere, risulta utile una semplice pompa manuale – tipo una pompa per bicicletta – o meglio ancora una pompa elettrica (per faticare di meno!)

L’alternativa, semplice e comunque efficace, è togliere l’aria manualmente, ovvero lasciando aperto il sacchetto (con gli indumenti già all’interno), ci si può sedere sopra per “schiacciare l’aria” al suo interno, e poi procedere con la chiusura ermetica. Si possono utilizzare anche i sacchetti per congelare che usiamo in cucina, quando si tratta di indumenti di piccole dimensioni come ad esempio l’intimo. Basta scegliere i sacchetti delle dimensioni di cui abbiamo bisogno, e avrete tutto più in ordine, ed in minor spazio.