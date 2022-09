La battuta del giornalista fa infuriare il web: “Discriminatoria e pessima”

Il giornalista in questi giorni è nell’occhio del ciclone dopo il polverone scatenato dal suo comportamento nel corso dell’intervista a Manuel Bortuzzo. Il giornalista infatti ha avuto una caduta di stile terribile verso il giovane concorrente.

Il programma BellaMa’ è un talent dove vengono messe a confronto le due generazioni quindi giovani e adulti, da un lato c’è la generazione Z e dall’altra i Boomer. Tuttavia il conduttore ha fatto una battuta veramente pessima che tutti hanno notato.

Durante l’ospitata della puntata del 15 settembre, il nuotatore ha raccontato molto di sé, dell’esperienza vissuta al GF Vip e anche di quello che è accaduto nella sua vita.

La battuta di Pierluigi Diaco fa infuriare il web

Proprio mentre parlavano dell’esperienza del Grande Fratello il conduttore ha detto: “Quante galline hai conosciuto nella tua vita privata?” e lui ha sapientemente risposto: “Nessuna… Vivo in campagna, in Veneto. Le ho vicine di casa” evitando così quello che poteva essere un territorio minato. Il giornalista però ha continuato spiegando proprio a Bortuzzo che non aveva capito la sua battuta. L’obiettivo era certamente conoscere maggiori dettagli sulle sue relazioni e in particolare quella che lo ha accompagnato durante il Grande Fratello e anche successivamente.

La sua uscita però è stata molto infelice, soprattutto verso le donne e aveva un tono polemico che non c’entrava nulla vista la situazione. Inoltre, parlando di galline, e facendo volutamente riferimento a un bersaglio ovvero Lulù Selassié è stato anche poco gentile senza motivo. Su Twitter gli utenti si sono scatenati e lo hanno coinvolto in un grande e giustificato disappunto. Una caduta di stile maschilista e immotivata.

I commenti contro il giornalista sono stati tantissimi, lo hanno accusato di dare un brutto esempio, di avere dei toni non adeguati e di essere maleducato. Effettivamente la sua non era nemmeno una battura, piuttosto un punzecchiare un ragazzo sulla sua storia d’amore finita e soprattutto su una persona non presente in studio e altrettanto giovanissima.

Il pubblico a casa non perdona e ha chiesto maggiore rispetto a Pierluigi Diaco e soprattutto di utilizzare dei toni differenti parlando del pubblico femminile in generale perché queste uscite sessiste e discriminatorie non sono né eleganti né simpatiche. Dal canto suo Manuel, nonostante la sua età, ha saputo cogliere il tranello e soprattutto quello che poteva scatenare ed è stato molto più equilibrato nella risposta, anche se il giornalista ha continuato, pur di avere una battuta infelice anche da parte del suo ospite.