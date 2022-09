L’attrice continua a far sognare, le foto in lingerie infuocano il web

E’ una delle attrici che ha fatto sognare intere generazioni, ora le foto in lingerie infuocano il web. Ecco di chi si tratta.

La nuova campagna pubblicitaria di intimo di un’altra star, ha come protagonista la super attrice che all’età di 57 anni sfoggia ancora un fisico da urlo.

L’occasione è il lancio della nuova collezione di reggiseni del brand SKIMS firmati da Kim Kardashian. La campagna pubblicitaria ha lasciato tutti senza parole.

Brooke Shields, splendida modella a 57 anni

La sua carriera è iniziata giovanissima, quando fu protagonista del film Laguna Blu, che la fece amare e conoscere in tutto il mondo.

Becky G (25 anni), Cassie (36), Chelsea Handler (47), Juliette Lewis (49) e Indya Moore (27), sono le modelle scelte da Kim Kardashian per la campagna pubblicitaria della sua linea di reggiseni, ma accanto a loro ha scelto una donna più grande che nulla ha da invidiare alle colleghe: Brooke Shields.

La splendida attrice, ha pubblicato su Instagram gli scatti della campagna che la ritraggono con indosso l’intimo color nude, mostrando il suo fisico da urlo a 57 anni. Nel post la Shields annuncia “Sono così onorata ed entusiasta di essere nella prima campagna di reggiseni in assoluto di @SKIMS. Posso onestamente dire che questi reggiseni sono qualcosa in cui tutti possiamo sentirci confortevoli e a nostro agio”, specificando anche che il lancio sarà martedì 27 settembre su skims.com

La volontà della Kardashian è infatti di produrre reggiseni ed intimo prima di tutto confortevole, indossabile quindi da tutte le donne. “SKIMS è un marchio orientato alle soluzioni che crea la prossima generazione di intimo, loungewear e shapewear“, si legge nella presentazione del brand della magnate americana.

In effetti dalle foto del profilo Instagram ufficiale del marchio, si nota la grande vestibilità dell’underwear della collezione, che non prevede solo la presenza di reggiseni, ma di una gamma completa di intimo – dagli slip alle canottiere, e pigiami. Le taglie sono comode, quindi disponibili in ampia gamma, dalla 1a all’8a, come si evince dalle foto delle modelle curvy, che finalmente possono svelare la loro bellezza, indossando intimo comodo ma anche di qualità e vestibilità assoluta.

Accanto ai modelli per taglie forti, non mancano le taglie minori, mentre per tutti c’è l’imbarazzo della scelta su colori e modelli. La collezione presenta intimo per chi fa sport, ed anche ad alto “contenuto sexy”! Insomma, Kim ha pensato davvero a tutte le donne!