L’uomo accanto al re sta facendo impazzire tutti, ecco di chi si tratta

L’uomo accanto al re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sta facendo impazzire tutti.

In questi giorni di lutto, di tristezza e di grande commozione, l’uomo ha portato un po’ di gioia dentro e fuori Buckingham Palace.

Il ragazzo è piaciuto, da subito, a moltissime persone ed è stato come un raggio di sole dopo una lunga tempesta.

Ecco chi è l’uomo accanto al re

Johnny Thompson è un maggiore del Royal Regiment of Scotland ed è stato il fedele collaboratore della regina Elisabetta II, occupandosi di questioni di protocollo. Ora, con il nuovo regno di Carlo III, è diventato “equerry”, ovvero scudiero del re.

“Questi giorni sono molto tristi, ma vedere il maggiore Thompson ce li ha resi cento volte migliori”. Questo sono le parole in un tweet di un utente.

Il fascino della divisa scozzese mette in risalto soprattutto le gambe atletiche dell’uomo e, come successe a Brad Pitt sul red carpet del suo film “Bullet Train”, probabilmente è l’elemento principale dello scalpore di tutte le persone. Infatti, anche l’attore americano, si era presentato in gonna, mostrando delle gambe che le sue fan e i suoi fan non vedevano l’ora di ammirare.

Tantissime persone, dopo averlo visto al fianco della royal family, non hanno potuto fare a meno di cercare informazioni sul web, per saperne di più sullo scudiero del re. Johnny ha 39 anni, ha un fisico statuario ed appartiene al 5° battaglione del reggimento reale di Scozia.

È nato a Morphet, in Inghilterra, e vive in una casa di campagna nel Surrey, non lontano da Londra, insieme alla moglie Caroline, marketing manager di 44 anni, al loro bambino di quattro anni e ai loro due cani Labrador. Pratica molti sport tra cui rugby e trekking.

Alcuni tabloid britannici lo hanno definito “Hunk Johnny”. L’uomo è stato scudiero della regina Elisabetta ed ha svolto per lei il servizio di guardia del corpo senior. Infatti, nonostante l’età, è entrato nell’esercito nel 2006, diventando in seguito comandante di plotone. È comparso in molte foto accanto a Sua Maestà, ed è facile individuarlo anche nel gruppo degli invitati al Platinum Jubilee, ritratto alle spalle del principe Harry e di Meghan Markle.

Thompson è una persona di fiducia della monarchia passata e di quella attuale, ed è un anello di congiunzione tra il regno di Elisabetta e quello di Carlo III. Il re, infatti, lo ha voluto come scudiero personale, con l’incarico di seguire la pianificazione dettagliata e l’esecuzione dei suoi programmi quotidiani.