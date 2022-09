Padel, la novità che cambia le regole: ecco che cosa sapere per continuare a giocare

Novità in vista nelle regole del Padel, ecco cosa devono sapere gli appassionati giocatori dello sport più amato del momento.

E’ lo sport dell’anno, e dallo scoppio della pandemia nel 2020 c’è stato un vero e proprio boom di appassionati. Parliamo del padel, ecco le ultime novità.

La passione per il padel è in continua crescita, e il fenomeno degli appassionati e professionisti non sembra arrestarsi.

Federtennis ha pubblicato un aggiornamento importante, dedicato a chi pratica questo sport amatissimo in Italia e in gran parte del mondo. Si tratta di un nuovo aggiornamento, al quale le classifiche nazionali si dovranno adattare.

Padel, rivoluzione nella compilazione delle classifiche

“Un solo aggiornamento all’anno non era più sufficiente, così – sulla falsariga di quanto avviene col tennis – la Federazione Italiana Tennis ha deciso di rendere la revisione addirittura mensile, rivoluzionando il metodo per la compilazione delle classifiche”, ha così commentato Federtennis nella sua pagina.

Rivoluzione quindi nelle classifiche FIT di Padel, che si trasformano in un vero e proprio ranking. Addio alle categorie: si chiameranno fasce e diventano cinque, tutte con i giocatori numerati in ordine progressivo. L’aggiornamento sarà mensile e terrà conto dei risultati dei 12 mesi precedenti.

Per il momento si contano i tornei individuali dal 1 novembre 2021 al 31 agosto 2022, ed il ranking prenderà vita nel momento in cui si concluderanno le 52 settimane, il periodo temporale preso in considerazione. Ciò significa che per ora ha valore il vecchio metodo delle classifiche per quanto riguarda la compilazione dei tabelloni e la suddivisione dei giocatori nei tornei.

La novità più grande riguarda le categorie, ore rinominate fasce: non sono più quattro ma cinque, niente più divisione in gruppi, e conivolgono tutti i tesserati, agonisti e non, dai professionisti agli amatori. I primi 20 giocatori d’Italia occuperanno la prima fascia, in ordine progressivo dal numero uno al numero 20, insieme ai colleghi stranieri equiparati secondo il ranking internazionale FIP/WPT. Il 20% del totale dei tesserati andrà a formare la seconda fascia, sempre in ordine progressivo come in un ranking vero e proprio, mentre un altro 30% riempirà la terza fascia. Tutti i tesserati agonisti rimanenti occuperanno la quarta fascia, mentre nella quinta troveranno posto i tesserati non agonisti.

Il passaggio da una fascia all’altra è consentito nell’aggiornamento quadrimestrale (saranno tre all’anno), mentre l’ordine progressivo all’interno di ciascuna fascia verrà aggiornato una volta al mese. Nel corso di una stagione non è possibile retrocedere di più di una fascia rispetto a quella occupata all’inizio della stagione stessa.

Da sottolineare l’eccezione per le giocatrici in maternità: le atlete che nei dodici mesi precedenti all’aggiornamento del ranking non saranno riuscite a disputare più di otto incontri, potranno richiedere il mantenimento della propria fascia di appartenenza (si può fare richiesta con allegata relativa documentazione). Per il periodo intercorso fra la prima settimana di novembre 2021 e l’ultima di ottobre 2022, il termine per la richiesta è fissato per il 30 ottobre.

Tutte le altre specifiche e gli approfondimenti sono disponibili sul sito ufficiale di Federtennis. (Fonte Federtennis)