Pioggia di critiche per il famoso volto tv: “Un gesto incredibile”

Nelle ultime ore una vicenda sta indignando e facendo discutere ampiamente il web dopo alcune fotografie che sono state pubblicate e hanno sollevato letteralmente un polverone

Sono volate parole grosse, tutte contro Rosa Perrotta, volto noto televisivo per la partecipazione a Uomini e Donne. La questione riguarda lei e soprattutto il figlio Ethan. La donna ha pubblicato i pasti del bambino sulla sua pagina Instagram ed è stata inondata dalle critiche.

L’asilo presenta un menù particolare e ricercato e molti hanno ritenuto quasi offensiva questa pubblicazione, soprattutto per chi vive momenti di difficoltà.

Pioggia di critiche per Rosa Perrotta

La Perrotta ha condiviso nelle sue storie il menù e ha anche chiesto al bambino cosa avesse mangiato. Il piccolo però diceva di aver mangiato un formaggino. Il menù è strutturato giorno dopo giorno con prodotti di qualità e anche particolari come cous cous di verdure, moussaka di melanzane, crema di lenticchie rosse e miglio. Insomma, sapori variegati e anche ricercati, soprattutto per un bambino che frequenta l’asilo.

Rosa Perrotta ha dichiarato di amare questi prodotti “Sono tutti ingredienti che io amo, infatti gli ho chiesto se volessero prendermi, ma hanno detto di no”. Tuttavia sono piovute critiche, alcuni hanno detto che è un menù da matrimonio, altri invece hanno parlato dei costi.

In realtà la mamma ha confessato che il piccolo non ama queste pietanze perché lei è abituata a frullare tutto per un motivo specifico: “Lui che è abituato alla ma cucina dove frullo tutto… Un gusto nuovo è sperare che frullando tutto esca un sapore nuovo, per questo lui poi mangia il pane all’asilo. Io l’ho abituato a tutto all’avocado, ai fagiolini di soia solo che io ho frullato tutto per l’ossessione che potesse soffocare”, spiega l’influencer. “Lui non ha problemi all’approccio al sapore ma proprio alla consistenza e poi il bimbo non è particolarmente appetente e noi abbiamo commesso l’errore di farlo mangiare con YouTube e poi lo abbiamo imboccato, lui adesso fa difficoltà a mangiare da solo soprattutto la sera”.

Nonostante le critiche comunque il menù è variegato e molto sano, quindi sicuramente ottimale per il bambino. La condivisione era proprio per sottolineare come, con tutte quelle prelibatezze, il bambino mangiasse solo pane e formaggino proprio perché non attratto né dal gusto né dalla consistenza dei pasti, diversi da quelli che prepara la sua mamma a casa. La Perrotta, in risposta a tutte le critiche piovute, l’ha presa a ridere.