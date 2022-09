Prurito in vista per questi segni, e non sono le zanzare!

Il nostro oroscopo di oggi sembra essere fastidioso per alcuni segni, e porta un prurito…ma non sono proprio le zanzare!

Settembre volge al termine, e le zanzare sembrano iniziare a darci tregua, ma le stelle oggi parlano di qualche prurito per alcuni segni. Vediamo a cosa è dovuto!

L’autunno è ufficialmente arrivato, e le temperature estive ed afose sono ormai un lontano ricordo. Eppure qualcosa ancora pizzica…come una puntura di zanzara. Cosa sarà?

Oroscopo di sabato 24 settembre, qualche fastidioso problemino in vista

I nati il 24 settembre sono del segno zodiacale della Bilancia e il Santo Protettore è San Gerardo.

Chi nasce in questa data ha un carattere molto amabile, proteso verso gli altri, e ricco di creatività, ma a volte non è mai soddisfatto di ciò che fa, e per questo si chiude in sé stesso. Ama fare le cose da sé, ma il consiglio è di farsi aiutare per non perdere il focus.

Il 24 settembre sono nati personaggi famosi come Pedro Almodovar, Oscar Farinetti, Francis Scott Fitzgerald, Riccardo Illy, Pierre Cosso e Edward Bach. Il 24 settembre 1852 viene mostrato al pubblico il primo dirigibile, nel 1948 viene fondata la Honda Motor Company; nel 1959 va in onda per la prima volta lo Zecchino d’Oro, e nel 2002 in Spagna si registra l’ultimo attentato mortale addebitato all‘ETA. Ma torniamo ai nostri giorni, e a cosa ci dicono le stelle per questo sabato di fine settembre.

Nell’oroscopo di oggi parliamo di prurito, quella sensazione di fastidio dovuto ad un qualcosa che ci ha attaccato, come appunto una puntura di zanzara. Ma il prurito di oggi può essere dovuto ad alcune situazioni fastidiose, vediamo nello specifico di alcuni amici segni.

Gli amici dell’Ariete in questo sabato sembrano molto infastiditi, come un prurito…Ma da dove arriva? in queste ore non avete avuto il favore di tutti, e qualcuno ha avuto da ridire su alcuni vostri atteggiamenti, e questo vi infastidisce più di un pizzico di zanzara!

Chi è nato in Gemelli oggi ha molto prurito, fuori e dentro, come una specie di allergia a tutto quello che ha visto in questi giorni. Sembra che oggi tutto vi infastidisca, e vi sentite nervosi ed irrequieti. Ma sicuri che non esiste un rimedio per calmare questo prurito?

I nati in Sagittario devono prendere una decisione, e ci pensano e ripensano senza avere chiara la strada da prendere. Sentite come un prurito che vi infastidisce, e non è facile mandare via questa sensazione di inquietudine, come se qualcosa non andrà nel verso giusto. Respirate e non abbiate paura, tutto si risolverà al meglio.