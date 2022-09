Scrub, non solo sul corpo: provalo così e non crederai ai tuoi occhi

Lo scrub per il corpo è ormai un must di bellezza, ma forse non sai che si può usare in questo modo, prova e non crederai ai tuoi occhi.

Quanti di voi sono attenti alla cura del corpo? a quanto pare sono moltissimi, e allora leggiamo insieme questo segreto legato allo scrub.

Lo scrub è una leggera abrasione superficiale che rimuove gli strati superficiali dell’epidermide, e serve per rigenerare e rinnovare i tessuti, eliminando le cosiddette cellule morte.

Scrub per i capelli, un aiuto per la bellezza

Lo scrub si effettua normalmente su viso e alcune zone del corpo, ma generalmente si sconsigliano zona bikini e ascelle, e non più di una volta a settimana.

Lo scrub si effettua con alcuni prodotti e massaggiando con movimenti circolari direttamente sulle zone della pelle prescelta. Normalmente lo scrub si fa per il corpo e per il viso, e molti estetisti lo consigliano anche per preparare la pelle a trattamenti come la ceretta. Ma c’è non è solo questo, lo scrub si può fare anche su un’altra parte del corpo.

Si chiama shampoo scrub, e come indica la parola stessa, è uno speciale scrub per i capelli, uno shampoo esfoliante che aiuta a purificare il cuoio capelluto. Il team di ClioMakeUp ha spiegato nello specifico di cosa si tratta, e come si usa. Anzitutto lo scrub aiuta chi ha problemi al cuoio capelluto come capelli grassi, o anche la forfora, proprio per l’azione meccanica esfoliante esercitata dai piccoli granelli che formano la texture del prodotto. Lo shampoo scrub è utile quindi perché allo stesso tempo permette di detergere ed esfoliare il cuoio capelluto.

Ma lo scrub non è indicato solo per chi ha capelli grassi, perché in ogni caso aiuta a ripulire la chioma che come sappiamo è praticamente sempre esposta agli agenti atmosferici, come inquinamento, o anche all’utilizzo di prodotti come lacca e gel, che tendono a indebolirli e sporcarli più in fretta.

Lo scrub per capelli è consigliato, come per il corpo, non oltre una volta o massimo due a settimana (a meno di specifici prodotti per l’uso quotidiano), e si utilizza come un normale shampoo. L’unica accortezza degli esperti è di fare attenzione al massaggio al cuoio capelluto, esfoliando ma senza essere troppo aggressivi, e di non applicarlo sulle lunghezze – dove poi il prodotto andrà naturalmente a cadere in fase di risciacquo.

In commercio ci sono moltissimi scrub shampoo professionali, e per tutte le tasche, ma il team di Clio ha regalato una ricetta fai-da-te molto semplice: provate ad aggiungere zucchero o sale grosso al normale shampoo, e il gioco è fatto.