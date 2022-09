Apple contro il famoso attore: il danno da milioni di dollari fa tremare Hollywood

Il colosso Apple contro il famoso attore, la notizia lascia a bocca aperta, il danno è di milioni di dollari.

La situazione è molto delicata, e un accordo imperiale rischia di saltare a causa di un evento fuori onda.

Siamo in ambito cinematografico, e di produzione di film nello specifico. Il titolo della pellicola attorno a cui gira la storia la questione è Emancipation, un film ambientato nel periodo della Guerra civile americana e diretto da Antoine Fuqua.

Will Smith, lo schiaffo agli Oscar potrebbe costargli caro

Il film è prodotto, tra gli altri, dalla Apple, che prevedeva l’uscita della pellicola per la fine di quest’anno, con la speranza di raccogliere consensi alla prossima cerimonia degli Oscar. Ne ha parlato in un approfondimento Il Post.

Il punto della questione nasce dall’attore protagonista del film, Will Smith, e dalla sua performance inaspettata durante la scorsa cerimonia degli Oscar, che rischia di costargli cara. L’attore, come tutti ricorderemo, ha schiaffeggiato in diretta il comico e presentatore della serata Chris Rock, reo di aver fatto una battuta di cattivo gusto nei confronti della moglie Jada Pinkett Smith (la battuta riguardava l’alopecia di cui soffre da anni la moglie dell’attore).

A seguito dell’evento, Smith si dimise come membro della Academy, la quale annunciò subito dopo che non avrebbe potuto partecipare alle cerimonie degli Oscar per i prossimi dieci anni. A luglio Smith aveva postato un video in cui rinnovava le sue scusa a Chris Rock, ma il danno orami è fatto, e lo dimostra l’indecisione di Apple sul far uscire o meno il film di cui l’attore è protagonista.

Emancipation potrebbe risultare un flop a causa del crollo del gradimento da parte del pubblico nei confronti di Smith, anche se la presentazione del film agli addetti ai lavori ha suscitato molte recensioni positive. Il New York Times ha raccolto delle informazioni in anonimato da parte di alcuni partecipanti alla produzione, che avrebbero confermato le discussioni in seno alla Apple sulla possibilità di far uscire o meno il film entro la fine di quest’anno.

Secondo Variety la possibilità che il film esca nel 2023 è alta, specificando anche che “non ci sarà mai un momento “perfetto” per far uscire un lavoro di Smith in futuro – nel 2022, come fra dieci anni, e che il pubblico non dimenticherà mai il suo gesto”. Insomma, la Apple si trova tra due fuochi, e dovrà prendere a breve una decisione da comunicare ufficialmente.