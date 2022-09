Cellulari, impressionante che cosa sa fare questo nuovo modello

Il nuovo modello di questo cellulare è impressionante ed ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il bellissimo telefonino ha impressionato tutte le persone, soprattutto per una specifica caratteristica.

Dal primo telefono cellulare commerciale, realizzato nel 1973 da Martin Cooper, la tecnologia è riuscita, negli anni, a produrre cellulari sempre più all’avanguardia, fino ad arrivare a quest’ultimo modello, unico nel suo genere.

Il nuovo cellulare impressiona tutti

LG Rollable è stato uno degli smartphone più chiacchierati dello scorso anno ma, in seguito alla chiusura definitiva della divisione mobile di LG, il telefono allungabile non ha avuto la fine che meritava, rimanendo solo un progetto praticamente finito ma non commercializzato.

Si trattava del primo rollable al mondo, poi seguito anche da OPPO con il suo OPPO X 2021. LG Rollable è apparso dal vivo poche ore fa, dove un celebre youtuber coreano lo ha mostrato in tutti i suoi dettagli, dopo averlo preso in prestito da un dipendete di LG, gli unici a possedere i prototipi finiti.

Avendo tra le mani questo gioiello della tecnologia, il video infatti mostra nel dettaglio il meccanismo del display allungabile e svela tutte le specifiche tecniche del dispositivo. LG Rollable monta il processore Snapdragon 888, il più potente ai tempi della sua costruzione, insieme a 12GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione interna. Il display OLED misura 6,8 pollici, ma raggiunge una dimensione di 7,4 pollici quando viene allungato. La batteria è da 4.500 mAh e il peso complessivo del telefono è di 285 grammi.

L’estensione dell’ LG Rollable sembra funzionare piuttosto bene, e sarebbe potuto essere un dispositivo interessante, se fosse stato rilasciato. Purtroppo così non è stato, e di smartphone srotolabili non se ne sono ancora visti, almeno per il momento. Infatti, Motorola sembrerebbe ne stia lavorando uno, e chissà mai se in futuro questi cellulari diventeranno la nuova moda.

Motorola era un’azienda statunitense attiva nel campo dell’elettronica, fondata nel 1928 con sede a Schamburg, Illinois, un sobborgo di Chicago con il nome di Galvin Manufacturing Corporation. Successivamente è stata divisa in Motorola Mobility e Motorola Solutions, azienda ancora oggi in attività.

L’azienda ha permesso, per la prima volta al mondo, di effettuare una chiamata vocale da un telefono senza fili: era il 3 aprile 1973. Inoltre, ha prodotto microprocessori, orologi, telefoni cellulari e molti tipi di componenti elettronici per svariate applicazioni, dai diodi ai circuiti integrati. Motorola sviluppò anche il sistema di identificazione tramite riconoscimento biometrico AFIS.