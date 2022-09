“Chiara Ferragni stai esagerando”: la situazione si fa seria (e bollente)

Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé, e questa volta l’attacco sul web è feroce: “Stai esagerando”, il commento dei followers.

La nota influencer è sempre presente sul web e non solo, ma questa volta sembra che la situazione sia sfuggita di mano.

L’influencer ed imprenditrice digitale da sempre ama condividere con il suo pubblico le storie della sua vita privata e professionale, dove si vedono anche il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, amatissimi dal pubblico.

Chiara e la foto giudicata troppo osé

La più nota delle sorelle Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’ennesimo scatto con l’outfit scelto per l’occasione, ma la foto ha scatenato il caos tra i followers.

La Ferragni è stata una delle prime influencer a puntare sui social e sul web, e ad oggi risulta uno dei personaggi italiani più seguiti e conosciuti al mondo. Chiara da sempre condivide sui social le campagne e gli outfit di cui si fa promotrice, ed ogni foto provoca centinaia di commenti dei suoi followers, ma anche di molti haters.

In questi giorni la moglie di Fedez ha condiviso l’ennesimo scatto in cui si mostra indossando uno dei capi della sua collezione, presentato nei giorni della Milano Fashion Week, con il commento in didascalia “Questa mini maglia di @chiaraferragnibrand è (emoticon “hot”). Questo è stato il mio giorno 1 della Milano Fashionweek: sfilata di Fendi, pranzo con Heidi Klum e incontri di Chiara Ferragni Brand”.

Nella foto Chiara si presenta con un mini maglione color glicine, a collo alto e maniche lunghe, ma ciò che ha lasciato perplessi molti followers è che il capo lascia scoperta la pancia sino alla metà del seno. La Ferragni non è nuova a questa scelta di stile, e spesso presenta capi molto mini, che lasciano poco all’immaginazione; questa tendenza, come spesso accade, ha da sempre diviso il pubblico della nota influencer.

I commenti del pubblico dell’imprenditrice non si sono fatti attendere, ed alcuni hanno dei toni molto duri. “Davvero di pessimo gusto”, “Non si può guardare”, “Si può dire che sta diventando la regina del trash!”, “Senza parole. Ma come ti vestì?sei un pessimo esempio !!”, “Io spero che non vada in giro davvero così”, fino a “Ridicola”, “Schifo”, “Orrenda”, e il netto rimprovero “Stai esagerando Chiara”. La foto ha chiaramente, dall’altro lato, ricevuto moltissimi apprezzamenti dai fans, e ricevuto oltre 3 mila likes.