Momento shock a XFactor, il fuori onda lascia tutti senza parole

Durante la trasmissione televisiva XFactor un episodio inaspettato ha lasciato tutti senza parole, pubblico e telespettatori.

Nella seconda puntata delle audizioni di XFactor, uno strano episodio ha scioccato la maggior parte delle persone presenti.

La vicenda è avvenuta nei giorni delle audizioni all’Allianz Cloud di Milano ed ha lasciato davvero tutti senza parole.

L’episodio shock a XFactor

Una coppia di fidanzati è diventata protagonista di un fuori programma ed il pubblico presente ha potuto assistere a questa magnifica scena. Infatti Simone, un ragazzo, ha chiesto l’attenzione di Fedez e Francesca Michielin, divenuti improvvisamente complici del ragazzo.

Simone organizza una sorpresa per la sua fidanzata e, nel giro di pochi minuti, chiede alla conduttrice-cantante e al giudice di poter intonare il loro brano Magnifico. Fedez, preso alla sprovvista, va all’impronta ma ammette di non ricordare il testo del brano. Al contrario, per fortuna, la Michielin riesce a cantare buona parte della canzone. Il ragazzo torna verso la sua ragazza e la invita a scendere con lui in mezzo al pubblico, che inizia ad intuire cosa sta per accadere.

Dopo essere saliti sul palco, Fedez ammette: “Credo che Simone debba dire qualcosa alla sua fidanzata”. Il ragazzo si inginocchia ed esclama: “Nei nostri 14 anni ne abbiamo passate tante, stiamo facendo un lungo percorso però sento già da adesso di chiederti se vuoi essere la donna della mia vita“. Anello alla mano, chiede alla sua ragazza di sposarlo.

La risposta della ragazza non si è fatta attendere ed è stata un bellissimo sì. Il pubblico è esploso in uno dei boati più forti della puntata e, per una volta, il palco del talent show è stato il teatro dei sentimenti, oltre che dei talenti.

XFactor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai Due, mentre dal 2011 è in onda su Sky Uno. Dopo la rinuncia da parte della Rai per via degli alti costi di produzione, il format è stato acquistato da Sky che, dopo aver avuto l’esclusiva per otto stagioni TV, ha prolungato la trasmissione del talent fino alla stagione 2022.

Il programma è stato condotto da Francesco Facchinetti durante le prime quattro edizioni dal 10 marzo 2008 al 23 novembre 2010, da Alessandro Cattelan dal 20 ottobre 2011 al 10 dicembre 2020, da Ludovico Tersigni dal 16 settembre al 9 dicembre 2021 e da Francesca Michelin dal 15 settembre 2022. Dalla settima edizione, il programma viene prodotto solo da Fremantle Italia.